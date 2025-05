Nuove teorie sul possibile arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi giorni, il mondo dei fan dei supereroi è stato scosso da alcune interessanti indiscrezioni riguardanti il reboot degli X-Men da parte dei Marvel Studios. Tra le varie speculazioni, una teoria dei fan ha catturato l’attenzione, suggerendo un modo intrigante per integrare i mutanti nella Sacra Linea Temporale del Marvel Cinematic Universe . Questa idea, che trae ispirazione dalla celebre saga di Jonathan Hickman, ha trovato spazio su Reddit, dove l’utente u/rOkBad7175 ha condiviso la sua visione.

La reinterpretazione di Moira MacTaggert

Al centro di questa teoria si trova il personaggio di Moira MacTaggert, che ha subito una radicale reinterpretazione nelle opere di Hickman, in particolare nelle storie “House of X” e “Power of X“. Tradizionalmente vista come l’amante umana di Charles Xavier, Moira viene presentata come una mutante con un potere unico: la reincarnazione. Ogni volta che muore, ritorna al momento del suo concepimento, mantenendo però i ricordi delle sue vite precedenti. Attualmente, Moira si trova alla sua decima vita, ma una costante emerge da tutte le sue esistenze: i mutanti sono destinati all’estinzione, spesso a causa delle azioni degli esseri umani.

Questa reinterpretazione offre un nuovo spunto di riflessione sul perché i mutanti non siano stati ancora introdotti nel MCU. Secondo la teoria di u/rOkBad7175, la presenza di Moira MacTaggert potrebbe spiegare la loro assenza. L’utente ipotizza che questa possa essere la nona vita di Moira, durante la quale ha tentato innumerevoli volte di garantire la sopravvivenza dei mutanti. Potrebbe essere possibile che la linea temporale della Fox, che ha visto la realizzazione di diversi film sugli X-Men, rappresenti una delle sue vite? Moira, secondo questa visione, avrebbe orchestrato eventi chiave, rendendosi conto che la chiave per la sopravvivenza dei mutanti fosse mantenere segreta la loro esistenza. Finora, questa strategia sembra aver funzionato.

L’integrazione della TVA nella teoria

Un altro utente, u/rCaciulacdlac, ha arricchito ulteriormente questa teoria, proponendo l’integrazione della TVA nella narrazione. Secondo questa visione, affinché la Sacra Linea Temporale funzioni, Moira deve attraversare tutte le linee temporali che portano alla rovina dei mutanti. Questa esperienza le permetterebbe di scegliere consapevolmente il percorso della Sacra Linea Temporale. Le linee temporali in cui Moira muore verrebbero immediatamente eliminate, creando un ciclo di tentativi e fallimenti che la porterebbero a perfezionare il suo approccio.

Questa teoria non solo offre una spiegazione creativa per l’assenza dei mutanti nel MCU, ma suggerisce anche un modo avvincente per il loro eventuale arrivo. La complessità della storia di Moira MacTaggert e il suo potere di reincarnazione potrebbero fornire un terreno fertile per sviluppare una narrazione ricca e coinvolgente, capace di attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

Possibili sviluppi futuri

Con queste teorie che circolano tra i fan, l’attesa per l’arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe cresce ogni giorno di più. La Marvel ha dimostrato in passato di saper sorprendere il pubblico con colpi di scena e sviluppi inaspettati, quindi non è da escludere che possa seguire una strategia simile per introdurre i mutanti. La curiosità su come verranno gestiti i personaggi e le loro storie è palpabile, e i fan si chiedono se la Marvel adotterà elementi di queste teorie per costruire il futuro del franchise.

In attesa di ulteriori annunci ufficiali, i fan possono continuare a speculare e a discutere su come gli X-Men potrebbero finalmente trovare il loro posto nel vasto universo narrativo della Marvel. Le aspettative sono alte e l’interesse per il reboot degli X-Men rimane vivo, con la speranza che la Marvel riesca a realizzare una storia che onori il ricco passato dei mutanti.

