Robert Downey Jr. sta iniziando una nuova collaborazione con il regista di “Iron Man 3”, Shane Black, per il nuovo film “Play Dirty”.

Robert Downey Jr., un ladro professionista senza fronzoli

L’attore di “Iron Man”, sua moglie Susan Downey e la loro società di produzione Team Downey, hanno collaborato con il produttore Joel Silver e gli Amazon Studios per sviluppare film e show televisivi basati sulla serie di romanzi polizieschi di Donald E. Westlake.

Il primo progetto sarà “Play Dirty”, in cui la star di “Avengers: Endgame” interpreterà Parker, un artigiano e ladro professionista che affronta il suo lavoro con un’etica lavorativa diretta e senza fronzoli. Black dirigerà il film da una sceneggiatura che ha adattato con Chuck Mondry e Anthony Bagarozzi. Silver produrrà il progetto con il Team Downey.

“Play Dirty” sarà una reunion per Silver, Black, Downey Jr. e il Team Downey, dato che hanno già lavorato insieme al film del 2005 “Kiss Kiss Bang Bang”. Black e Downey Jr. hanno poi collaborato in “Iron Man 3” del 2013.

L’account Instagram del Team Downey ha postato la notizia con la didascalia: “Nuove storie, vecchi amici”.

La serie di romanzi di Parker, che Westlake ha scritto con lo pseudonimo di Richard Stark, è iniziata nel 1962 con Il cacciatore, e il personaggio è apparso in altri 23 libri. Alcuni dei romanzi sono stati adattati per lo schermo in passato, tra cui “Parker” con Jason Statham nel 2013, “Payback” del 1999 con Mel Gibson, e “The Outfit” del 1973 con Robert Duvall.

Mina Franza

04/03/2022