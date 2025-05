Nuove sfide e colpi di scena: The Couple si prepara per la puntata di domenica 4 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality game “The Couple” di Canale 5 si avvicina a un nuovo appuntamento, previsto per domenica 4 maggio 2025. Dopo la recente vittoria delle sorelle BOCOLLI, che hanno conquistato ben sette chiavi, la tensione cresce tra i concorrenti. Le chiavi potrebbero rivelarsi decisive per aprire una cassaforte contenente un milione di euro. Nel frattempo, l’eliminazione delle ex veline THAIS WIGGERS ed ELENA BAROLO ha aggiunto ulteriore suspense al programma. Con la conduzione di ILARY BLASI, il reality si prepara a sfidare lo speciale di “Affari Tuoi” su Rai 1, aumentando l’attesa tra i fan.

La nuova programmazione di The Couple

Dopo un periodo di ascolti deludenti, “The Couple” ha cambiato giorno di messa in onda, spostandosi alla domenica. Questa decisione mira a catturare un pubblico più ampio e a migliorare le performance auditel. La sfida con “Affari Tuoi” rappresenta un momento cruciale per il programma, che ha visto una flessione negli ascolti nelle ultime settimane. La curiosità dei telespettatori è palpabile: riuscirà “The Couple” a risollevare le sue sorti e a conquistare il primato della serata?

Le coppie a rischio eliminazione

Nell’ultima puntata, le sorelle BOCOLLI hanno dimostrato una strategia vincente, “sfilando” le chiavi da altre coppie, tra cui ANTONINO e ANDREA, e da PIEROANGELO GRECO e JASMINE CARRISI. Le sorelle hanno giustificato la loro scelta dicendo che era “il male minore” per mantenere il gioco equilibrato. Ora, la tensione aumenta per le coppie a rischio eliminazione: da una parte, PIEROANGELO e JASMINE, dall’altra, le sorelle LUCIA e IRMA TESTA. La domanda che tutti si pongono è: quale coppia dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno di vincere il milione di euro?

Le preferenze del pubblico

Secondo i sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, il pubblico sembra schierarsi a favore di PIEROANGELO GRECO e JASMINE CARRISI, che attualmente ricevono il 54,17% delle preferenze. Le sorelle LUCIA e IRMA TESTA, invece, si trovano in una posizione delicata, con il 45,83% di voti. La situazione è incerta e il risultato finale potrebbe riservare sorprese. I telespettatori sono ansiosi di scoprire se ci sarà un colpo di scena in diretta, capace di cambiare le sorti del gioco.

Con l’avvicinarsi della puntata di domenica, l’attenzione è tutta rivolta a “The Couple”. I fan non vedono l’ora di scoprire quale coppia dovrà lasciare il programma e se le sorelle BOCOLLI riusciranno a mantenere il loro vantaggio nella corsa al milione di euro.

