Nuove serie TV in arrivo su Netflix a luglio 2025: tutte le novità da non perdere

Luglio 2025 si preannuncia un mese ricco di novità per gli appassionati di serie TV su Netflix. Tra le uscite più attese ci sono la stagione finale di “The Sandman” e la nuova dark comedy di Lena Dunham, “Too Much“. Scopriamo insieme il calendario completo delle serie in arrivo e le trame che promettono di intrattenere il pubblico.

La stagione finale di The Sandman

La seconda stagione di “The Sandman“, che debutterà il 3 luglio, rappresenta un momento cruciale per i fan della serie. Questa attesa stagione, composta da 12 episodi, segna la conclusione delle avventure di Sogno degli Eterni. Il protagonista, dopo un incontro significativo con la sua famiglia, si trova a dover prendere decisioni difficili per salvare se stesso e il suo regno. La trama si sviluppa attraverso una serie di eventi che mettono in luce i suoi errori passati, costringendolo a confrontarsi con amici e nemici, dèi e mostri. Ogni episodio promette colpi di scena inaspettati, rendendo il percorso verso il perdono un viaggio complesso e avvincente. La serie, basata sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman, ha già catturato l’attenzione del pubblico e la sua conclusione è attesa con grande interesse.

La nuova dark comedy di Lena Dunham

Un’altra uscita da non perdere è “Too Much“, la nuova creazione di Lena Dunham, in arrivo il 10 luglio. Questa serie, in parte autobiografica, segue Jessica, una giovane donna che decide di ricominciare da capo in una nuova città dopo la fine di una relazione. Lasciando New York, si trasferisce a Londra, dove immagina una vita solitaria ispirata alle sorelle Brontë. Tuttavia, l’incontro con Felix, un personaggio problematico, complica i suoi piani. La serie esplora temi di crescita personale, relazioni e le sfide di ricostruire la propria vita, il tutto con il tipico umorismo di Dunham.

Altre novità in arrivo su Netflix

Oltre ai titoli di punta, Netflix offre una varietà di nuove serie che spaziano tra generi diversi. “Untamed“, un thriller con Eric Bana, racconta la storia di un agente speciale del National Parks Service che si confronta con segreti oscuri durante un’indagine su un omicidio. La sitcom “Leanne“, creata da Chuck Lorre, segue una madre resiliente che deve ricostruire la sua vita dopo la separazione dal marito.

Non mancheranno neppure le produzioni di animazione giapponese, come “L’estate in cui Hikaru è morto“, che narra l’evoluzione dell’amicizia tra due ragazzi, e “Leviathan“, che racconta le avventure di un principe austriaco e un aviatore scozzese. Infine, “My Melody & Kuromi” porterà il pubblico in un mondo dolce e competitivo, dove due conigliette si preparano per un concorso di dolci.

Calendario completo delle uscite di luglio

Il mese di luglio vedrà un susseguirsi di nuove serie e miniserie, con titoli che spaziano da “Better Late Than Single” a “The Hunting Wives“. Il 24 luglio sarà il giorno della seconda parte della stagione finale di “The Sandman“, mentre il 31 luglio chiuderà il mese con l’uscita di “Glass Heart” e “Marked“.

Per gli amanti degli anime, ci saranno anche nuove stagioni di “DanDaDan” e “Sakamoto Days“. Infine, per chi cerca documentari e intrattenimento, titoli come “Attack on London” e “Tour de France: Sulla scia dei campioni” arricchiranno l’offerta.

Con così tante novità in arrivo, luglio si preannuncia un mese imperdibile per gli abbonati a Netflix. Gli appassionati di serie TV possono aspettarsi un mix di emozioni, risate e avventure che sapranno intrattenere e coinvolgere.

