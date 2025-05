Nuove serie tv in arrivo: Netflix annuncia progetti interessanti e HBO Max torna al suo nome originale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama delle serie tv si arricchisce di nuove proposte, con Netflix che ha recentemente svelato l’ordine di due nuove produzioni durante gli Upfront di New York. Tra queste, spiccano “All the Sinners Bleed“, un adattamento del romanzo di S.A. Cosby, e “The Body“, creata da Quinn Shephard. Nel frattempo, HBO Max, dopo un breve periodo di rebranding, torna a chiamarsi come in passato. Scopriamo insieme i dettagli di queste novità.

Netflix presenta nuove serie: All the sinners bleed e The Body

Durante l’evento di New York, Netflix ha rivelato l’arrivo di due nuove serie che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. “All the Sinners Bleed” è un adattamento del romanzo di S.A. Cosby, intitolato “Il sangue dei peccatori”. Questa serie, scritta da Joe Robert Cole, noto per il suo lavoro in “Black Panther“, si comporrà di nove episodi. La trama ruota attorno alla figura di un giovane sceriffo nero in una piccola contea della Bible Belt. Il protagonista, segnato da un passato nell’FBI e dalla perdita della madre, si trova a dover affrontare un serial killer che da anni colpisce le comunità nere della Virginia meridionale, il tutto in un contesto di forte tensione sociale e religiosa.

In aggiunta, Netflix ha annunciato “The Body“, un drama di formazione che segue un gruppo di studentesse cattoliche. Queste ragazze, dopo un’iniziazione andata male in una squadra di ballo, iniziano a vivere esperienze profetiche che generano un’isteria collettiva nella loro città. La serie, creata dalla stessa Quinn Shephard di “Under the Bridge“, esplorerà tematiche di crescita personale e le dinamiche di gruppo in un contesto scolastico.

Nuovi volti in Sheriff Country

Il cast di “Sheriff Country“, uno spin-off di “Fire Country“, si arricchisce con l’ingresso di Amanda Arcuri e Caroline Rhea. Amanda, nota per il suo ruolo in “Degrassi: The Next Generation“, interpreterà Skye, la figlia dello sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin. Skye è descritta come una giovane donna intelligente, ma con una personalità problematica, che deve affrontare le sfide della sobrietà mentre si trova attratta da un ragazzo che potrebbe compromettere il suo percorso di guarigione.

Caroline Rhea, famosa per il suo ruolo in “Sabrina, vita da strega“, assumerà il ruolo di Gina, l’assistente dello sceriffo. Il suo personaggio è caratterizzato da un passato complesso e da una personalità impassibile, rendendola una figura centrale nell’ufficio dello sceriffo, capace di affrontare Mickey con sincerità.

HBO Max torna al suo nome originale

Dopo due anni di rebranding, Warner Bros. Discovery ha annunciato che il servizio di streaming Max tornerà a chiamarsi HBO Max a partire dall’estate del 2025. Questa decisione è significativa anche per il mercato italiano, dove è previsto il lancio del servizio nel 2026. Casey Bloys, amministratore delegato della compagnia, ha dichiarato che il ritorno al nome HBO Max riflette meglio l’attuale offerta ai consumatori, sottolineando l’impegno a fornire contenuti di alta qualità e riconosciuti come unici.

Bloys ha evidenziato come il marchio HBO rappresenti una promessa di contenuti che meritano di essere pagati, un messaggio chiaro per gli abbonati e per il mercato in generale. Questa scelta strategica mira a rafforzare l’identità del servizio di streaming e a consolidare la sua posizione nel panorama competitivo delle piattaforme di intrattenimento.

12 12 12: il nuovo progetto di Apple TV+

Un’altra novità interessante arriva da Apple TV+, che ha annunciato il cast di “12 12 12“, un heist drama che promette di intrattenere gli spettatori con una trama avvincente. Dopo il successo del film “Titane“, Agathe Rousselle si unisce al cast, insieme a Sallie Harmsen, nota per il suo ruolo in “Blade Runner 2049“. La serie si sviluppa su tre linee temporali, raccontando una rapina pianificata in un caveau di Zurigo. La narrazione si snoda attraverso i dodici mesi di preparazione, le dodici ore della rapina e i dodici giorni successivi all’evento.

I protagonisti, interpretati da Anthony Mackie e Jamie Dornan, sono un agente dell’FBI e un criminale professionista che si inseguono attraverso l’Europa, creando un mix di tensione e colpi di scena. Con una trama così articolata, “12 12 12” si preannuncia come un progetto avvincente per gli appassionati del genere.

