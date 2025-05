Nuove serie TV in arrivo: da The Paper a Untamed, tutte le novità da Hulu e Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I fan delle serie TV possono prepararsi a una stagione ricca di novità. Tra i titoli più attesi ci sono “The Paper“, uno spin-off di “The Office“, e “Untamed“, un thriller misterioso con Eric Bana. Queste produzioni promettono di catturare l’attenzione del pubblico con storie avvincenti e cast di alto profilo.

The Paper: il ritorno di un cult

Peacock ha ufficializzato il titolo e la data di uscita di uno degli spin-off più attesi della stagione: “The Paper“. La serie, creata da Greg Daniels, co-ideatore di “The Office“, e Michael Koman, noto per il suo lavoro su “Saturday Night Live“, debutterà a settembre. La trama segue la troupe di documentaristi che ha già seguito gli impiegati della Dunder Mifflin di Scranton, ora impegnata nella ricerca di un nuovo soggetto. La loro attenzione si sposta su un quotidiano storico di Toledo, “The Truth Teller“, e sul suo editore, desideroso di riportarlo in auge.

Il cast di “The Paper” include attori di talento come Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Ramona Young, Tim Key e Alex Edelman. Un gradito ritorno è quello di Oscar Nuñez, che riprende il suo ruolo di Oscar Martinez, portando con sé un tocco di nostalgia per i fan della serie originale. La prima immagine ufficiale della serie è stata rilasciata, suscitando grande curiosità tra gli appassionati.

Barbershop: un classico si rinnova

Durante gli Upfront di New York, Prime Video ha annunciato l’ordine di “Barbershop“, una serie ispirata al film del 2002 “La bottega del barbiere“. Scritta da Marshall Todd, che ha lavorato anche al film originale, la nuova serie seguirà Jermaine Fowler nel ruolo di Travis ‘Trav’ Porter, un giovane barbiere che cerca di seguire le orme del nonno, leggendario proprietario della barberia Calvin’s di Chicago.

Nonostante i cambiamenti nel personale, la barberia rimane un punto di ritrovo vivace per la comunità, dove i clienti possono discutere di tutto, dai tagli di capelli alle questioni sociali. “Barbershop” rappresenta il secondo tentativo di adattare il film per la televisione, dopo la serie di FX del 2005, e si preannuncia come un progetto ricco di umorismo e riflessioni sulla vita urbana.

Edgar Ramírez protagonista di un drama su Hulu

Edgar Ramírez, noto per i suoi ruoli in “American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace” e “The Undoing – Le verità non dette“, sarà il protagonista di un nuovo drama senza titolo su Hulu. La serie, creata da Roberto Patino e Cassius Corrigan, esplorerà la competizione tra due costruttori immobiliari rivali a Manhattan. Ramírez interpreterà Moises Saladín, un carismatico erede di un impero immobiliare latinoamericano, la cui ambizione lo porterà a sfidare i confini tra genialità e spietatezza.

La trama si sviluppa attorno alla lotta per dominare lo skyline di Manhattan, con i protagonisti che rischiano tutto: ricchezze, famiglie e la loro stessa anima. La serie promette di offrire uno sguardo intrigante sulle dinamiche del potere e dell’ambizione nel mondo degli affari.

Untamed: un thriller avvincente su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita di “Untamed“, una miniserie di sei episodi che debutterà il 17 luglio. Il thriller, che vede nel cast Eric Bana, Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago e Wilson Bethel, segue le indagini di Kyle Turner, un agente del National Parks Service. La storia si concentra su un caso di omicidio che costringe Turner a confrontarsi con oscuri segreti legati al parco e al suo passato.

Le prime immagini ufficiali della serie sono state rilasciate, aumentando l’attesa tra gli spettatori. “Untamed” promette di combinare suspense e dramma, esplorando le complessità della natura umana in un contesto selvaggio e impervio.

Queste nuove produzioni si aggiungono a un panorama televisivo sempre più ricco e variegato, offrendo agli spettatori una gamma di opzioni per soddisfare ogni gusto e interesse.

