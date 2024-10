Nuove scene inedite da Deadpool & Wolverine svelano dettagli sul personaggio di Peter

Il mondo dei supereroi continua a sorprendere con nuove scene inedite che ampliano l’universo narrativo di Deadpool & Wolverine. Questa volta, l’attenzione è rivolta a Peter, interpretato da Rob Delaney, la nota spalla di Wade Wilson. Vendute come parte dell’edizione home-video del film, queste scene aggiuntive offrono agli appassionati momenti unici che arricchiscono l’esperienza cinematografica.

Peter e il suo nuovo amore

Una delle scene rivelate mostra Peter mentre trova l’amore, scambiando un bacio con B-15, il personaggio iconico della serie TV Loki, magistralmente interpretato da Wunmi Mosaku. Si tratta di un momento che si distacca dall’azione frenetica tipica dei film Marvel, puntando invece su relazioni umane e connessioni emotive, un aspetto che spesso viene tralasciato nel vasto universo dei supereroi. Questo nuovo aspetto del personaggio dimostra la sua evoluzione e la capacità di costruire legami anche in un contesto di avventure straordinarie.

Questa scena, assieme a molte altre, sarà disponibile nell’edizione home-video di Deadpool & Wolverine, che uscirà prossimamente anche in Italia. Le opzioni di distribuzione comprendono diverse versioni, tra cui DVD, Blu-ray, 4K e due speciali steelbook 4K, dedicati rispettivamente ai protagonisti, Deadpool e Wolverine. La rilasciata edizione home-video è attesa con impazienza da parte dei fan, che desiderano esplorare ulteriormente l’universo di Deadpool.

L’edizione home-video e i contenuti extra

L’edizione home-video di Deadpool & Wolverine non si limita alla semplice visione del film, ma include anche una serie di contenuti extra che promettono di arricchire l’esperienza degli spettatori. Tra questi, le featurette e i commenti del regista Shawn Levy, insieme a quelli della star Ryan Reynolds, che ha co-scritto e prodotto l’opera con Levy. Tali aggiunte offrono una visione interessante del processo creativo, rivelando aneddoti e dettagli sulla realizzazione del film.

Il film ha riscosso un successo enorme, incassando ben 1,33 miliardi di dollari dal suo debutto a fine luglio. Questo risultato lo colloca al vertice della classifica dei film live-action con il maggior incasso dell’anno, superato solo dal film animato Inside Out 2. La popolarità di Deadpool & Wolverine continua a crescere, contribuendo sia alla reputazione della Marvel che al fascino dei supereroi al cinema.

La storia di Peter in Deadpool

Rob Delaney ha portato in vita il personaggio di Peter in Deadpool 2, dove ha interpretato l’unico membro senza poteri della squadra X-Force. Nonostante sia soprannominato “Sugarbear” da Deadpool, il suo destino si è rivelato tragico quando è morto durante la prima missione, affiancato dalla maggior parte della sua squadra. Tuttavia, la narrazione non si ferma a quella fine drammatica. In una scena post-credits, Deadpool, grazie al dispositivo di viaggio nel tempo di Cable, riporta Peter in vita, un evento che ha innescato una serie di eventi sorprendenti nell’ultima pellicola.

Questo sviluppo offre quindi un’opportunità per esaminare il complesso rapporto tra Deadpool e Peter, trasformando una tragedia in un possibile nuovo inizio. Le scene inedite e i contenuti extra non solo espandono la storia, ma arricchiscono anche la profondità del personaggio, permettendo agli spettatori di empatizzare maggiormente con lui e comprendere le sue dinamiche con altri personaggi all’interno dell’universo Marvel.

L’attesa per la release dell’edizione home-video continua a crescere, alimentata dall’interesse per i dettagli inediti e le storie non raccontate. L’universo di Deadpool e Wolverine si sta ampliando, riservando ancora molte sorprese ai suoi appassionati.