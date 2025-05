Nuove rivelazioni sulla scena post-credit di thunderbolts e il legame con fantastici 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nelle ultime ore, sono emerse interessanti novità riguardanti la scena post-credit di Thunderbolts, che sembra avere un collegamento diretto con Avengers: Doomsday. Un dettaglio rilevato dai fan ha suscitato particolare attenzione, suggerendo un possibile legame con il tanto atteso film Fantastici 4: Gli Inizi. Questa connessione potrebbe avere implicazioni significative per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

La nave spaziale dei fantastici 4 e il suo misterioso legame

Un gruppo di appassionati ha notato che la nave spaziale dei Fantastici 4, apparsa nella scena post-credit di Thunderbolts, presenta somiglianze con quella mostrata nel trailer di Fantastici 4: Gli Inizi. Nella sequenza di Thunderbolts, la navicella si muove nell’orbita di un pianeta in fase di distruzione, un’immagine che ha immediatamente fatto scattare le speculazioni tra i fan. Molti credono che il pianeta in questione possa essere la Terra dell’universo dei Fantastici Quattro, minacciata dall’inevitabile distruzione ad opera del potente antagonista Galactus.

Questa teoria si basa sull’idea che Galactus, noto per la sua capacità di divorare pianeti, possa essere il catalizzatore che spinge i Fantastici 4 a entrare nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, un particolare ha attirato l’attenzione: la nave spaziale vista nella scena post-credit di Thunderbolts presenta quattro pinne posteriori, mentre quella del trailer de Gli Inizi ne ha solo tre. Questo dettaglio ha alimentato ulteriormente le speculazioni riguardo a quale versione della nave i Fantastici 4 utilizzeranno nel loro debutto nel MCU.

Galactus e le dimensioni alternative: cosa ci riserva il futuro?

Le domande si moltiplicano: quale pianeta Galactus distruggerà? Alcuni rumor hanno descritto il personaggio come un’entità capace di attraversare le dimensioni, suggerendo che la scena vista nel trailer di Fantastici 4: Gli Inizi potrebbe mostrare non solo la Terra, ma anche altre realtà alternative che il villain ha già consumato. Questo apre la porta a una serie di possibilità narrative che potrebbero arricchire il racconto del film e il suo legame con il resto dell’universo Marvel.

Le speculazioni su Galactus e la sua connessione con il multiverso non sono nuove, ma ora, con l’introduzione di elementi visivi e narrativi, i fan sono più curiosi che mai di scoprire come si svilupperà la trama. La presenza di Galactus come minaccia principale potrebbe non solo ridefinire il destino dei Fantastici 4, ma anche influenzare il corso di altre storie all’interno del MCU.

Silver surfer e le riprese aggiuntive di fantastici 4

In aggiunta a queste rivelazioni, le recenti riprese aggiuntive di Fantastici 4: Gli Inizi hanno confermato che Silver Surfer apparirà in forma umana nel film. Questo dettaglio ha suscitato ulteriore entusiasmo tra i fan, poiché la presenza di Silver Surfer potrebbe arricchire la narrazione e fornire un ulteriore legame con la storia di Galactus. La sua introduzione potrebbe rivelarsi cruciale per il coinvolgimento dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe.

Con l’uscita di Fantastici 4: Gli Inizi prevista per il prossimo anno, l’attesa cresce e i fan sono ansiosi di scoprire come questi elementi si intrecceranno nel grande schema dell’universo Marvel. La combinazione di misteri, collegamenti e nuove rivelazioni promette di rendere questo film un evento imperdibile per gli appassionati del genere.

