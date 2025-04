Nuove rivelazioni sul set di Avengers: Doomsday: gli X-Men potrebbero avere un ruolo chiave

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un video recentemente trapelato dal set di Avengers: Doomsday ha suscitato grande interesse tra i fan del Marvel Cinematic Universe, rivelando dettagli che potrebbero indicare un collegamento significativo con gli X-Men. La clip mostra un’astronave distrutta e crateri sul set, che molti ipotizzano possano essere collegati alla famosa X-Mansion. Questo leak è uno dei pochi che ha superato le misure di sicurezza adottate dai Marvel Studios, notoriamente attenti a mantenere segreti i dettagli delle loro produzioni.

Dettagli sul video trapelato

Il video in questione mostra un’area di ripresa caratterizzata da crepe e danni visibili, che sembrano suggerire un evento catastrofico. Il set, descritto come un prato ben curato, è stato oggetto di precedenti leak, ma questa nuova clip offre una visione più chiara delle conseguenze di un apparente schianto. Il titolo del video, “Avengers Doomsday SPACESHIP CRASH causes CRATERS“, suggerisce che l’incidente dell’astronave possa essere la causa dei crateri nel terreno. Se questa teoria si rivelasse corretta, l’evento dello schianto potrebbe precedere temporalmente le scene attualmente in fase di ripresa.

Il possibile collegamento con gli X-Men

Attualmente, il legame tra Avengers: Doomsday e gli X-Men rimane una mera speculazione, ma la data di uscita del film, fissata per il 1° maggio 2026, alimenta l’attesa. I dettagli sulla trama sono ancora avvolti nel mistero, ma i fan sono a conoscenza di un cast ampio e variegato. Nonostante il film sia incentrato sugli Avengers, è probabile che anche i Fantastici Quattro e gli X-Men facciano la loro apparizione, rendendo il film un evento di grande portata.

La presenza di crateri e danni sul set ha portato alcuni a ipotizzare che queste scene possano rappresentare la X-Mansion, che potrebbe apparire per la prima volta in Avengers: Doomsday. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le speculazioni si basano su un’analisi attenta della disposizione del giardino e dei vialetti, che sembrano corrispondere a quelli già visti nei film dedicati ai mutanti.

Teorie e speculazioni sulla trama

Le teorie riguardanti l’astronave distrutta suggeriscono che potrebbe appartenere agli X-Men, i quali potrebbero aver avuto un incidente durante un tentativo di atterraggio nella loro villa. Questa ipotesi si allinea con recenti voci che indicano un’importanza crescente della X-Mansion nella trama di Avengers: Doomsday. Tuttavia, fino a quando non verranno rilasciate informazioni ufficiali, queste rimangono solo congetture.

Nonostante le fughe di notizie e le immagini dal set, la Marvel continua a mantenere un rigoroso controllo sulle informazioni riguardanti Avengers: Doomsday. Anche alcuni membri del cast, come Florence Pugh e David Harbour, hanno dichiarato di non aver ancora avuto accesso al copione, nonostante le riprese siano in corso. Questo livello di segretezza rende ogni nuova informazione ancora più intrigante per i fan, desiderosi di scoprire come si intrecceranno le storie degli Avengers e degli X-Men in questo atteso capitolo del Marvel Cinematic Universe.

