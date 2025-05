Nuove rivelazioni sul set di Avengers: Doomsday: anticipazioni e rumor sui personaggi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso nel Regno Unito, e i fan del Marvel Cinematic Universe sono in fermento per le ultime novità. Anthony Mackie, noto per il suo ruolo di Sam Wilson, ha condiviso un video dal set che ha catturato l’attenzione degli appassionati, mostrando un paesaggio innevato che ha sollevato domande e speculazioni su quale possa essere la località in questione. Le voci si intensificano, e con esse l’attesa per il film, previsto per maggio 2026.

Un video misterioso dal set

Nel video pubblicato, Anthony Mackie si è divertito a scherzare con i suoi follower, augurando loro una giornata calda e soleggiata, nonostante il freddo che lo circondava. Le sue espressioni facciali hanno rivelato un certo disappunto per le basse temperature, ma ciò non ha fatto altro che aumentare la curiosità dei fan. La località innevata ha portato a varie speculazioni, con molti che ipotizzano che si tratti di Latveria, un luogo noto per il suo clima rigido e nevoso. Questo ha alimentato ulteriormente le discussioni su Twitter, dove i fan si sono scatenati cercando di indovinare i dettagli del film.

Il cast di Avengers: Doomsday

La lista degli attori che parteciperanno a Avengers: Doomsday è ancora in fase di definizione, come confermato da Kevin Feige. I rumor su possibili ritorni di personaggi iconici si stanno diffondendo rapidamente. Tra i nomi più chiacchierati ci sono Captain Marvel, Iron Fist e Luke Cage. La presenza di Brie Larson, che interpreta Captain Marvel, è particolarmente attesa, e molti fan credono che un annuncio ufficiale sul suo ritorno sia imminente. Questo potrebbe coincidere con la pubblicazione di un nuovo video di presentazione del cast, previsto per domani, 8 maggio.

Speculazioni sui Difensori

Un altro elemento intrigante proviene dall’insider @UnBoxPHD, che ha rivelato che nei Pinewood Studios è in costruzione una casa degli anni ’60, inizialmente identificata con il nome in codice “Iron Fist”, ma ora ribattezzata “Luke Cage”. Questo ha suscitato un’ondata di speculazioni tra i fan, desiderosi di vedere i Difensori unirsi agli Avengers. Tuttavia, l’insider ha avvertito che Marvel potrebbe utilizzare nomi casuali per mascherare l’identità reale del personaggio associato alla casa, suggerendo che ci siano sorprese in serbo.

Le date di uscita e la direzione del film

Avengers: Doomsday è atteso nelle sale cinematografiche a maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars, previsto per maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che tornano a dirigere nel Marvel Cinematic Universe dopo aver lavorato a titoli di grande successo come Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Con una squadra di registi così esperti e un cast in continua evoluzione, le aspettative per questi nuovi capitoli dell’MCU sono alle stelle.

