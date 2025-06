Nuove rivelazioni sul film Clayface: James Gunn conferma la storia di Mike Flanagan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema DC continua a tenere alta l’attenzione dei fan, soprattutto con l’annuncio del film Clayface, diretto da James Watkins. James Gunn, il direttore creativo della saga e co-presidente dei DC Studios, ha recentemente condiviso dettagli significativi riguardo alla produzione, rassicurando i fan sulla fedeltà della sceneggiatura all’opera di Mike Flanagan, un nome di spicco nel panorama horror contemporaneo.

La sceneggiatura di Clayface: un tributo a Mike Flanagan

Contrariamente alle voci che circolavano riguardo a una riscrittura della sceneggiatura, James Gunn ha chiarito che il film si baserà sulla storia originale di Mike Flanagan, noto per il suo lavoro su “Hill House“. In risposta a un fan su Threads che chiedeva chiarimenti sulla trama, Gunn ha affermato con decisione: “Il film è tutto sulla storia di Mike. È PER QUESTO che stiamo realizzando questo film, perché ci è piaciuta molto la sua storia”. Questa affermazione sottolinea l’intenzione di mantenere intatta l’essenza dell’opera di Flanagan, nonostante eventuali modifiche minori che potrebbero essere apportate in fase di finalizzazione.

Il coinvolgimento di Hossein Amini e il futuro del DCU

In precedenza, era emerso che Hossein Amini, noto per il suo lavoro su “Drive“, era stato incaricato di riscrivere la sceneggiatura di Clayface, sostituendo la bozza originale di Flanagan. Questo ha sollevato preoccupazioni tra i fan riguardo alla direzione creativa del progetto. Tuttavia, Gunn ha voluto rassicurare che, sebbene ci possano essere stati cambiamenti, l’anima della storia rimarrà fedele alla visione di Flanagan. È importante notare che, pur non essendo stato incluso nella programmazione iniziale del Capitolo Uno del DCU, Clayface ha ricevuto conferma e la sua uscita è prevista per l’11 settembre 2026, rendendolo il terzo film della saga dopo Superman, in uscita il 9 luglio 2025, e Supergirl, il 26 giugno 2026.

L’ispirazione dietro la sceneggiatura di Clayface

Un aspetto interessante da considerare è che la sceneggiatura di Mike Flanagan per Clayface trae ispirazione da un episodio iconico di “Batman: La serie animata“. Questo legame con la tradizione del fumetto e dell’animazione DC potrebbe rappresentare un elemento chiave nel richiamare l’attenzione dei fan, sia quelli di lunga data che quelli nuovi. La scelta di attingere a una fonte così rispettata nel mondo dei supereroi suggerisce un approccio che mira a onorare il passato, mentre si cerca di portare la storia in una nuova direzione cinematografica.

Con queste rivelazioni, l’attesa per Clayface cresce, e i fan sono ansiosi di vedere come la visione di James Gunn e James Watkins si concretizzerà sul grande schermo.

