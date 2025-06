Nuove rivelazioni sui casi Poggi e Resinovich nella puntata di Quarto Grado del 20 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, venerdì 20 giugno 2025, il programma di approfondimento “Quarto Grado” su Retequattro si concentra su due casi di cronaca nera che continuano a suscitare interesse e dibattito: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, e la misteriosa scomparsa di Liliana Resinovich nel 2021. La puntata promette di rivelare dettagli inediti riguardo al DNA del caso Poggi e agli hard disk di Sebastiano Visintin, marito di Resinovich.

Il caso di Chiara Poggi: nuove analisi e indagini in corso

L’omicidio di Chiara Poggi ha segnato la cronaca italiana e, a distanza di anni, il caso non è ancora chiuso. La Procura di Pavia ha richiesto un incidente probatorio per esaminare nuovamente alcuni reperti mai analizzati. Tra questi, figurano due vasetti di Fruttolo, un brick di tè, una buccia di banana e un frammento di tappetino insanguinato. Questi elementi potrebbero contenere tracce di DNA dell’assassino o di eventuali complici.

Recentemente, Andrea Sempio, amico della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità alla vicenda. Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla conservazione dei reperti, che sono stati mantenuti in un unico sacchetto per otto mesi, aumentando il rischio di contaminazione.

Inoltre, un blackout ha interrotto l’ultima sessione di analisi, impedendo il completamento dei test su quattro delle 34 impronte rilevate. Tra queste, l’impronta n.10, rinvenuta sulla porta, potrebbe essere sottoposta a nuovi esami. Se dovesse confermarsi la presenza di sangue, ciò potrebbe cambiare radicalmente la narrazione del delitto e aprire nuove piste investigative.

La scomparsa di Liliana Resinovich: focus sugli hard disk e sulle relazioni

Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa nel 2021, continua a sollevare interrogativi. La puntata di “Quarto Grado” si concentrerà sugli hard disk consegnati da Sebastiano Visintin, marito della donna, a un amico. Questi dispositivi contengono fotografie di Liliana insieme a Claudio Sterpin, descritto da molti come “l’amico speciale”.

Le immagini, alcune delle quali risalgono al 2003, potrebbero dimostrare che Visintin fosse a conoscenza della relazione tra i due, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza. Il prossimo 23 giugno, Claudio Sterpin sarà ascoltato durante l’incidente probatorio per chiarire la natura dei rapporti tra lui, Liliana e Visintin, attualmente unico indagato per omicidio.

Ospiti e analisi in diretta: il contributo degli esperti

“Quarto Grado” non delude mai in termini di approfondimento e analisi. La puntata di stasera vedrà la partecipazione di esperti e opinionisti del settore, tra cui Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva. Questi professionisti offriranno il loro punto di vista sui casi in esame, contribuendo a una discussione informata e dettagliata.

Inoltre, il programma prevede un’interazione attiva con il pubblico attraverso i social media, dove i “quartograders” possono esprimere le proprie opinioni e porre domande durante la diretta. Questo coinvolgimento del pubblico rende “Quarto Grado” un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cronaca nera e per chi desidera rimanere aggiornato su questi casi complessi e affascinanti.

