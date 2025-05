Nuove rivelazioni su Sentry: il legame tra The New Avengers e Spider-Man: No Way Home

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del Marvel Cinematic Universe continua a sorprendere i fan con collegamenti inaspettati tra i suoi film. Recentemente, è emerso un interessante legame narrativo tra “The New Avengers“, il nuovo capitolo della saga, e “Spider-Man: No Way Home“. Durante un’intervista, il regista Jake Schreier ha svelato come le origini del personaggio Sentry siano state influenzate dalla trama di Spider-Man, portando a modifiche significative nella narrazione.

Le origini di Sentry nel MCU

Nel contesto del MCU, Sentry, il cui vero nome è Bob Reynolds, acquisisce i suoi poteri attraverso esperimenti condotti da Valentina. Questa rappresentazione differisce notevolmente da quanto descritto nei fumetti, dove le origini di Sentry sono molto più complesse. Nei fumetti, Bob si cancella dalla memoria collettiva per fermare il suo alter ego malvagio, Void, e non ricorda nemmeno di essere stato un supereroe. Questa trama intricata ha reso difficile per i creatori di “The New Avengers” mantenere la fedeltà al materiale originale.

Il parallelismo con Spider-Man: No Way Home

La difficoltà principale è emersa a causa di un punto di trama simile presente in “Spider-Man: No Way Home“. In questo film, Peter Parker, interpretato da Tom Holland, chiede al Dottor Strange di lanciare un incantesimo che cancella dalla memoria di tutti gli abitanti della Terra la sua identità segreta. Questo elemento narrativo ha costretto i creatori di “The New Avengers” a rivedere le origini di Sentry, poiché la somiglianza con la storia di Spider-Man era troppo evidente. Jake Schreier ha commentato: “Ovviamente, non abbiamo potuto raccontare le origini dei fumetti di Sentry perché è quasi la stessa storia che abbiamo già visto in ‘Spider-Man: No Way Home‘”.

Riflessioni del regista e del creatore di Sentry

Schreier ha anche scherzato sulla situazione, lanciando una frecciatina amichevole a Jon Watts, il regista di “Spider-Man: No Way Home“, dicendo: “Quindi, sì, grazie tante Jon Watts!” Questo scambio di battute evidenzia l’atmosfera collaborativa e amichevole che caratterizza il lavoro all’interno del MCU. Inoltre, il fumettista Paul Jenkins, creatore di Sentry, ha espresso il suo interesse riguardo a come il personaggio sarà rappresentato in “The New Avengers“, aggiungendo un ulteriore livello di attesa tra i fan.

Conclusioni sul futuro del MCU

Con questi sviluppi, i fan possono aspettarsi un’interpretazione unica di Sentry in “The New Avengers“, che si distaccherà dalle sue origini fumettistiche per adattarsi meglio al contesto narrativo del MCU. La continua evoluzione dei personaggi e delle storie all’interno di questo universo cinematografico dimostra come i creatori siano sempre alla ricerca di nuove strade per intrattenere e sorprendere il pubblico. Con l’uscita di “The New Avengers“, i fan saranno ansiosi di scoprire come si svilupperà la storia di Sentry e quali altre sorprese riserverà il futuro del MCU.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!