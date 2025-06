Nuove rivelazioni su Predator: Killer of Killers e il misterioso easter-egg di Alien

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per l’uscita di “Predator: Killer of Killers”, il nuovo capitolo della celebre saga, che debutterà su Disney+ il 6 giugno 2025. I fan sono già in attesa di scoprire le sorprese che il film ha in serbo, tra cui un intrigante easter-egg collegato al franchise di “Alien”. In un’intervista recente, il co-regista Joshua Wassung ha condiviso dettagli interessanti su questo elemento e sul design del personaggio principale.

Il misterioso easter-egg di Alien

Nelle ultime settimane, i fan hanno notato un riferimento a “Alien” nel trailer di “Predator: Killer of Killers”. Questo dettaglio ha scatenato speculazioni su un possibile crossover tra i due universi cinematografici. Joshua Wassung, co-regista del film insieme a Dan Trachtenberg, ha commentato l’importanza di questo easter-egg, sottolineando come il design del personaggio sia stato concepito per essere sia regale che brutale.

Wassung ha dichiarato che il design originale è stato creato da Alex Gillis, ma che è stato arricchito da un team di artisti talentuosi. L’intento era quello di lasciare ai fan la libertà di immaginare le origini degli scheletri che adornano il personaggio. “Volevamo che i fan potessero dare il loro tocco personale alla storia di questo personaggio, esplorando le molteplici possibilità che il design offre”, ha spiegato Wassung. Questo approccio interattivo potrebbe rendere l’esperienza di visione ancora più coinvolgente per il pubblico.

Uscite future della saga

“Predator: Killer of Killers” non è l’unico progetto in arrivo per i fan della saga. Infatti, il 7 novembre 2025, è previsto il lancio di “Predator: Badlands”, che vedrà come co-protagonista Elle Fanning nel ruolo di una sintetica della famosa compagnia Wayland-Yutani, già nota ai fan di “Alien”. Questo nuovo film promette di espandere ulteriormente l’universo di Predator, introducendo nuovi elementi e personaggi che potrebbero collegarsi a quelli già esistenti.

Con l’uscita di “Predator: Killer of Killers” e i progetti futuri, i fan possono aspettarsi un’esperienza cinematografica ricca di azione e sorprese. La combinazione di elementi familiari e innovazioni potrebbe rivelarsi vincente, mantenendo viva l’attenzione su una saga che continua a evolversi nel tempo.

L’attesa dei fan

L’interesse crescente per “Predator: Killer of Killers” e i suoi legami con “Alien” dimostra quanto siano appassionati i fan di questi franchise. La possibilità di un crossover ha alimentato le discussioni online e ha creato un’atmosfera di attesa e curiosità. I fan sperano di vedere come i due universi possano interagire e quali nuove storie possano emergere da questa fusione.

Con l’uscita imminente del film, i fan sono pronti a scoprire cosa riserverà il futuro per i loro personaggi preferiti e come le nuove trame si intrecceranno con la storia già consolidata di Predator e Alien. La saga continua a catturare l’immaginazione del pubblico, promettendo avventure sempre più emozionanti.

