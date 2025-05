Nuove rivelazioni su New Avengers: personaggi scartati e retroscena dal cinecomic Marvel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del Marvel Cinematic Universe continua a sorprendere i fan con dettagli inediti e retroscena sui suoi film. Recentemente, lo sceneggiatore Eric Pearson ha condiviso informazioni interessanti riguardo al nuovo capitolo di New Avengers, rivelando personaggi inizialmente previsti ma poi esclusi dalla trama. Queste informazioni offrono uno sguardo più profondo sulla creazione di un film che promette di essere ricco di azione e colpi di scena.

I personaggi scartati: Hulk Rosso, Goliath e Man-Thing

Durante lo sviluppo di New Avengers, diversi personaggi iconici della Marvel sono stati considerati per un ruolo nel film. Tra questi, spiccano Hulk Rosso, Goliath e Man-Thing. Eric Pearson ha rivelato che inizialmente aveva in mente Hulk Rosso come antagonista principale, ma la proposta è stata rifiutata dai Marvel Studios. “C’è stato un momento in cui volevo che Hulk Rosso fosse il cattivo, ma i Marvel Studios hanno detto ‘No'”, ha dichiarato Pearson. Nonostante il suo iniziale disappunto, lo sceneggiatore ha successivamente accolto con favore la decisione, affermando che Sentry è la scelta ideale per il ruolo del villain.

In aggiunta, Pearson ha menzionato che ci sono state diverse bozze della sceneggiatura in cui Bucky non era presente, e in cui Bill Foster, noto anche come Goliath, avrebbe dovuto avere un ruolo più significativo. “Il padre surrogato di Ava avrebbe dovuto avere un momento più importante, unendosi alla squadra verso la fine”, ha spiegato. Tuttavia, la mancanza di un trauma di fondo per il personaggio ha portato alla sua esclusione, poiché il tema centrale del film si concentra sulle esperienze traumatiche dei protagonisti.

Il destino di Man-Thing e la sua esclusione

Un altro personaggio che ha suscitato interesse è Man-Thing, noto anche come Uomo-Cosa. Pearson ha rivelato che in una delle versioni del copione, Man-Thing era previsto come un agente o una prova che Valentina voleva distruggere. “È una creatura così imprevedibile, ma non si adattava bene alla storia e non riuscivamo a trovare un contesto che avesse senso per lui”, ha spiegato. La presenza di Bob, un altro personaggio già presente nel film, ha ulteriormente complicato la situazione, poiché si temeva che un mostro della palude come Man-Thing potesse distogliere l’attenzione dalla trama principale.

Queste informazioni offrono un affascinante sguardo dietro le quinte della creazione di New Avengers, rivelando come le decisioni sui personaggi possano influenzare l’intera narrazione. La scelta di escludere figure iconiche come Hulk Rosso e Man-Thing dimostra quanto sia complesso il processo di scrittura e sviluppo di un film di successo nel vasto universo Marvel.

US Agent come villain iniziale

Un ulteriore dettaglio emerso riguarda il personaggio di US Agent, inizialmente concepito come il villain di New Avengers. Questa scelta avrebbe potuto portare a una dinamica completamente diversa nella storia, ma alla fine è stata scartata. La decisione di cambiare il focus narrativo ha permesso di esplorare nuove direzioni e di dare vita a un antagonista che si allinea meglio con i temi e le dinamiche del film.

Queste rivelazioni da parte di Eric Pearson non solo arricchiscono la comprensione del film, ma alimentano anche l’attesa dei fan per il suo rilascio. Con personaggi iconici e trame intricate, New Avengers si preannuncia come un capitolo imperdibile del Marvel Cinematic Universe.

