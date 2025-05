Nuove rivelazioni su I Fantastici 4: Gli Inizi e il legame con Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un’immagine recentemente diffusa ha catturato l’attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe, suggerendo un possibile collegamento tra “I Fantastici 4: Gli Inizi” e la scena post-credit del film “Thunderbolts“. La foto, pubblicata su Instagram da Fandango, ritrae i personaggi Reed Richards, interpretato da Pedro Pascal, e Johnny Storm, interpretato da Joseph Quinn, in un contesto futuristico e fluttuante a gravità zero.

L’immagine che svela dettagli importanti

Nell’immagine condivisa, i due protagonisti indossano le iconiche tute spaziali dei Fantastici Quattro, un elemento fondamentale della loro storia, poiché queste tute vengono acquisite dopo il primo viaggio nello spazio, che segna l’inizio dei loro poteri. Un particolare interessante è il logo dei Fantastici Quattro, ben visibile su una porta o camera stagna sullo sfondo, che suggerisce un ambiente legato alla loro missione spaziale.

Questa scena, che non era presente nel primo trailer, sembra collocarsi verso la conclusione del film, quando i Fantastici Quattro si affermano come eroi dotati di poteri. Fino ad ora, la narrazione ha messo in evidenza la vita sulla Terra della Prima Famiglia, con un focus sulla gravidanza di Reed Richards e Sue Storm, che si preparano a diventare genitori, e sull’imminente apparizione del potente Galactus.

Il legame con Thunderbolts

La foto che mostra Reed Richards e Johnny Storm in un ambiente spaziale sembra essere ambientata all’interno dell’astronave dei Fantastici Quattro, la stessa che è stata vista nella scena post-credit di “Thunderbolts“. Questo suggerisce che, alla fine del film, la Prima Famiglia potrebbe lasciare la propria dimensione per approdare sulla Terra-616, un universo parallelo all’interno del multiverso Marvel.

La scena post-credit di “Thunderbolts” è ambientata nella linea temporale di “Avengers: Doomsday” ed è stata realizzata dai fratelli Russo, noti per il loro lavoro all’interno del Marvel Cinematic Universe. I fan sono in attesa di scoprire se il finale di “I Fantastici 4: Gli Inizi” stabilirà un legame tra Reed Richards e il suo storico rivale, il Dottor Destino, in concomitanza con il ritorno di Robert Downey Jr. nell’MCU in una nuova veste.

Dettagli sulla produzione e il cast

I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman, con una sceneggiatura scritta da un team di esperti, tra cui Jeff Kaplan, Ian Springer, Josh Friedman, Cameron Squires, Eric Pearson e Peter Cameron. Il cast include anche Ralph Ineson nel ruolo del villain Galactus e Julia Garner nel ruolo del suo enigmatico araldo, Silver Surfer. Al loro fianco, si possono riconoscere attori come Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne, che arricchiranno ulteriormente la trama del film.

L’attesa per l’uscita italiana de “I Fantastici 4: Gli Inizi” è alta, con la data fissata per il 23 luglio. I fan del Marvel Cinematic Universe sono pronti a scoprire come si intrecceranno le storie di questi iconici personaggi e quali sorprese riserverà il film.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!