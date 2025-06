Nuove rivelazioni su Hoppers e Toy Story 5 al Festival di Annecy 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Durante il Festival di Annecy, un’importante manifestazione dedicata all’animazione, i Pixar Animation Studios hanno svelato dettagli inediti su due attesi progetti: Toy Story 5 e Hoppers, il nuovo film originale previsto per il 2026. Queste notizie hanno catturato l’attenzione degli appassionati di cinema e animazione, promettendo nuove avventure e storie emozionanti.

Hoppers: la trama e i personaggi principali

Hoppers, in uscita a marzo 2026, racconta la storia di Mabel, una giovane studentessa universitaria con una profonda passione per la natura. Il personaggio di Mabel è doppiato da Piper Curda, nota star di Disney Channel. Secondo Pete Docter, regista pluripremiato e direttore creativo della Pixar, Mabel è cresciuta in una piccola cittadina situata nell’Alto Nord-Ovest, nei pressi di una radura che fungeva da rifugio per numerosi animali. Questo luogo, condiviso con la madre e la nonna, rappresenta per Mabel un angolo di pace e meraviglia.

Tuttavia, la tranquillità della radura è minacciata da un ambizioso progetto di costruzione, che prevede la realizzazione di una grande autostrada. Il sindaco Jerry German Generosity, un personaggio con un nome caricaturale e doppiato da Jon Hamm, è il principale artefice di questo piano. “L’acerrima nemesi di Mabel si sta muovendo rapidamente”, ha dichiarato Docter, sottolineando la determinazione della protagonista nel proteggere il suo amato rifugio. Mabel non si arrenderà facilmente e cercherà di salvaguardare la radura a tutti i costi.

L’intervento degli Hopper e la trasformazione di Mabel

In questo contesto, entrano in scena gli Hopper, un gruppo di eccentrici scienziati animalisti che hanno creato una tecnologia innovativa per trasferire le loro menti nei corpi di animali robot. Sebbene la loro invenzione sia destinata a scopi di ricerca, Mabel ha in mente un piano audace: utilizzare questa tecnologia per trasformarsi in un castoro e reintrodurre gli animali nella radura. “Se la radura è popolata dagli animali, il sindaco dovrà annullare il suo progetto per l’autostrada”, ha spiegato Docter, evidenziando l’astuzia della protagonista.

Tuttavia, prima che gli scienziati possano fermarla, Mabel si trasforma in un adorabile corpo di castoro animatronico e si avventura nella natura selvaggia. Qui scoprirà che la vita sociale degli animali è molto più complessa di quanto avesse immaginato. Questo elemento introduce una nuova dimensione alla storia, arricchendo la narrazione con sfide e avventure inaspettate.

Un mix di generi e l’approccio narrativo di Pixar

Pete Docter ha descritto Hoppers come un’opera che combina diversi generi, affermando che “quello che succede dopo è un po’ come se Avatar incontrasse Mission: Impossible e Planet Earth“. Il film si presenta come un thriller di spionaggio, una commedia d’azione e un’avventura, in cui l’umorismo, il sentimento e l’azione si intrecciano in modi sorprendenti. Questa fusione di elementi narrativi è tipica della Pixar, che continua a spingere i confini dell’animazione e della narrazione cinematografica.

In aggiunta a Hoppers, il prossimo film della Pixar, intitolato Elio, è previsto per il 18 giugno 2025. Durante il festival di Annecy, è stata annunciata anche la realizzazione di un nuovo film originale, Gatto, diretto da Enrico Casarosa. Queste novità confermano l’impegno della Pixar nel creare storie originali e coinvolgenti, destinate a intrattenere e ispirare il pubblico di tutte le età.

