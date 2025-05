Nuove rivelazioni su casi di cronaca a chi l’ha visto? con Federica Sciarelli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di Rai 3, Chi l’ha visto?, ha ripreso le sue trasmissioni con un focus su alcuni dei casi di cronaca più noti in Italia. Nella puntata del 21 maggio, Federica Sciarelli ha presentato nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, oltre ad approfondire le situazioni di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli. Attraverso un video inedito e interventi di esperti, il programma ha offerto spunti di riflessione e aggiornamenti su questi casi che continuano a suscitare interesse e domande.

Il delitto di garlasco: il video inedito di Alberto Stasi

Il caso di Garlasco è uno dei più discussi della cronaca italiana. Nel 2007, Chiara Poggi venne trovata morta, e il fidanzato di allora, Alberto Stasi, è stato accusato e condannato per l’omicidio. Nella recente puntata di Chi l’ha visto?, è stato mostrato un video inedito in cui Stasi e Stefania Cappa, cugina della vittima, discutono di furti avvenuti in casa. Stasi racconta di un furto di formaggio, mentre Cappa menziona un possibile intruso che avrebbe studiato le abitudini di Chiara prima di agire.

Questi nuovi elementi hanno riacceso l’attenzione sul caso, soprattutto alla luce della recente apertura di un’indagine su Andrea Sempio, un nuovo sospettato. La trasmissione ha anche coinvolto esperti come la genetista Marina Baldi e la dattiloscopista Raffaella Sorropago, che hanno analizzato le impronte digitali trovate sulla parete della villetta di via Pascoli, attribuite a Sempio. Sebbene queste tracce non siano definitive, Sorropago ha sottolineato che le impronte possono rimanere per lungo tempo, complicando ulteriormente le indagini.

Un altro aspetto discusso è il contenuto del cestino del computer di Stasi, che potrebbe nascondere informazioni rilevanti. Tuttavia, al momento, si tratta solo di supposizioni, senza prove concrete.

Il mistero di Liliana Resinovich

Chi l’ha visto? ha dedicato attenzione anche al caso di Liliana Resinovich, la cui morte, avvenuta il 5 gennaio 2022, rimane avvolta nel mistero. La Procura di Udine ha recentemente ordinato nuovi esami su reperti cruciali per le indagini. I familiari di Liliana hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla bara non zincata, sostenendo che questa scelta potrebbe aver compromesso l’integrità del corpo. Le domande senza risposta su questo caso continuano a crescere, lasciando la comunità in attesa di sviluppi.

Il caso di Clara Rossignoli: indagini in corso

Un altro caso trattato nel programma è quello di Clara Rossignoli, una donna di 79 anni scomparsa da Porto di Legnago l’8 aprile. Dopo oltre un mese di ricerche, la Procura ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere, concentrando l’attenzione sul nipote di Clara, Mattia Nascimben, e sulla sua ex compagna, Erica Chiarion. La figlia di Clara, Marta, ha espresso la sua certezza sulla morte della madre, chiedendo giustizia e il ritrovamento del corpo.

L’appello per Samya e il suo bambino

Infine, il programma ha dato spazio a una storia che ha colpito profondamente il pubblico: la scomparsa di Samya, una giovane di 17 anni, e del suo bambino di 8 mesi, Omar. La ragazza è scomparsa da una struttura protetta a Montepulciano il 16 maggio. Il padre di Samya ha lanciato un appello disperato, chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattare le autorità. Ha descritto la possibilità che Samya possa essere fuggita attraverso un’uscita secondaria, utilizzando un ponteggio per scappare. La famiglia è in ansia e spera di ricevere notizie rassicuranti sulla loro sorte.

Questi casi, ognuno con la propria complessità e mistero, continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico e delle autorità, mentre le indagini proseguono.

