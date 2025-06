Nuove rivelazioni su Avengers: Doomsday: i personaggi e il merchandising in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le ultime notizie sul mondo del cinema Marvel stanno generando grande attesa tra i fan, in particolare per il film Avengers: Doomsday, atteso per il 2026. Recenti fughe di notizie hanno rivelato dettagli interessanti sul merchandising legato al film, in particolare riguardo alle action figure della linea Marvel Legends. Queste informazioni, emerse da un leak, offrono uno sguardo anticipato sui personaggi che saranno protagonisti della pellicola diretta dai Fratelli Russo.

I personaggi principali di Avengers: Doomsday

Le fughe di notizie provenienti dal settore dei giocattoli hanno dimostrato di essere una fonte affidabile per anticipare le trame e i personaggi dei film Marvel. In questo caso, Avengers: Doomsday sembra mettere al centro della scena I Fantastici Quattro, un gruppo iconico che ha fatto la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe. Tra i personaggi confermati, troviamo Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Cosa e il Torcia Umana, tutti pronti a tornare in azione.

In aggiunta, il film includerà anche due membri degli X-Men: Ciclope e Gambit, che si uniscono a una selezione di Avengers ben noti, come Capitan America, Thor e Shang-Chi. Questo mix di personaggi promette di offrire un’esperienza ricca e variegata, capace di soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente.

Il merchandising e le action figure

Il leak ha rivelato un elenco di action figure che saranno disponibili per il film, confermando l’interesse della Marvel nel creare un merchandising che rispecchi i protagonisti del film. Tra i personaggi che riceveranno una propria action figure, troviamo il Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., che avrà un ruolo significativo nella trama. Tuttavia, sembra che i New Avengers, noti anche come Thunderbolts, non saranno al centro dell’attenzione in questa prima ondata di prodotti.

L’elenco delle action figure trapelato su Reddit include i seguenti personaggi:

Dottor Destino

Thor

Mister Fantastic

Donna Invisibile

Torcia Umana

La Cosa

Ciclope

Gambit

Capitan America

Shang-Chi

Questa selezione di personaggi suggerisce che la Marvel stia puntando su figure iconiche e ampiamente riconosciute, capaci di attrarre collezionisti e fan.

La data di uscita e le aspettative

Un aspetto da considerare è il rinvio della data di uscita di Avengers: Doomsday, che è stata posticipata dal 22 maggio 2026 al 18 dicembre 2026. Questo cambiamento ha suscitato diverse reazioni tra i fan, che dovranno attendere qualche mese in più per vedere il film sul grande schermo. Nonostante il rinvio, l’attesa per il film rimane alta, e i dettagli trapelati sul merchandising contribuiscono a mantenere vivo l’interesse.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan possono continuare a seguire le novità legate al film e al suo sviluppo, inclusi eventuali nuovi leak e informazioni sui personaggi. La Marvel ha dimostrato di saper mantenere alta l’attenzione del pubblico, e Avengers: Doomsday non farà eccezione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!