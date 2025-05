Nuove rivelazioni e misteri irrisolti nella puntata di Chi l’ha visto? del 14 maggio su Rai 3

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mercoledì 14 maggio, a partire dalle 21:20, il programma Chi l’ha visto? torna su Rai 3 con una nuova puntata ricca di aggiornamenti su casi di cronaca e scomparse che continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico. La conduttrice Federica Sciarelli, da anni al timone di questo format, presenterà storie toccanti e appelli da parte delle famiglie che vivono il dramma della ricerca di persone scomparse.

Il caso di Liliana Resinovich: un mistero irrisolto

Uno dei casi principali trattati nella puntata sarà quello di Liliana Resinovich, la cui morte, avvenuta il 5 gennaio 2022, ha suscitato grande interesse e molteplici interrogativi. La complessità del caso è accentuata dalla presenza di una frattura alla vertebra toracica T2, la cui origine è ancora oggetto di dibattito. Un preparatore anatomico ha dichiarato di essere responsabile della lesione, ma questa affermazione è circondata da numerosi dubbi.

Sergio, il fratello di Liliana, presenterà in trasmissione il referto dei consulenti Fineschi e D’Errico, i quali hanno confermato che la frattura era già presente prima dell’esame. L’avvocato della famiglia, Nicodemo Gentile, ha definito questa tesi un bluff, affermando che l’anatomopatologo è stato querelato per aver fornito informazioni false. La questione rimane aperta e suscita interrogativi su come sia avvenuta la morte di Liliana e chi possa essere coinvolto.

La scomparsa di Daniela Ruggi: un’indagine in corso

Un altro caso che verrà approfondito è quello di Daniela Ruggi, scomparsa il 19 settembre. La sua famiglia continua a cercare risposte e spera che, attraverso il programma, possano emergere nuovi dettagli. In studio sarà presente Domenico Lanza, noto come “lo sceriffo”, l’unico indagato nel caso. Lanza è recentemente uscito dal carcere, dove si trovava per detenzione di armi illegali, e la sua presenza susciterà sicuramente interesse e domande.

La scomparsa di Daniela ha scosso la comunità locale, e la sua famiglia è in attesa di notizie che possano chiarire la situazione. La trasmissione offrirà uno spazio per l’appello della famiglia, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Il caso di Mara Favro: un’altra vita spezzata

La puntata di Chi l’ha visto? non si fermerà qui. Si tornerà a discutere del caso di Mara Favro, trovata morta nelle vicinanze del depuratore di Gravere. Le indagini si concentrano attualmente su Luca Milione, ex datore di lavoro di Mara, che si trova in carcere per aver violato gli arresti domiciliari. La trasmissione cercherà di fare luce su questo caso, che ha colpito profondamente la comunità.

La presenza di Milione in carcere e le circostanze della morte di Mara pongono interrogativi su possibili collegamenti e responsabilità. La puntata offrirà un’analisi approfondita delle indagini in corso e delle testimonianze raccolte fino ad ora.

Come seguire la puntata

Chi l’ha visto? sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, permettendo a chiunque di seguire la trasmissione in diretta o on demand. Questo formato consente di raggiungere un pubblico più ampio, garantendo che le storie delle persone scomparse e delle loro famiglie possano continuare a ricevere attenzione e supporto.

La puntata di mercoledì 14 maggio promette di essere un’importante occasione per riflettere su temi di giustizia e verità, mantenendo viva l’attenzione su casi che richiedono risposte.

