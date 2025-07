Nuove produzioni televisive: Rory Culkin e Bill Burr tra i protagonisti di progetti in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il panorama delle serie TV si arricchisce di nuove produzioni interessanti, con nomi noti del panorama cinematografico e televisivo che si uniscono a progetti promettenti. Tra le novità più attese ci sono la serie senza titolo di Apple TV+ basata sui romanzi di Lars Kepler, la miniserie di Netflix ambientata a Terranova e una sitcom in fase di sviluppo da parte di Bill Burr per FOX. Questi progetti non solo promettono di intrattenere il pubblico, ma offrono anche spunti di riflessione su temi attuali e complessi.

Rory Culkin entra nel cast di una serie crime per Apple TV+

Rory Culkin, noto per le sue interpretazioni in “City on a Hill”, “In nome del cielo” e “Waco”, si unisce al cast di una nuova serie di Apple TV+ ispirata ai romanzi crime di Lars Kepler. La trama ruota attorno a Jonah Lynn, un ex soldato che diventa detective di omicidi, interpretato da Liev Schreiber. Jonah, dopo aver vissuto a lungo nelle difficili strade di Philadelphia, cerca di ricostruire la propria vita in una tranquilla cittadina della Pennsylvania occidentale. Tuttavia, la sua ricerca di serenità viene interrotta dall’arrivo di un astuto serial killer, Jurek Walter, interpretato da Stephen Graham, che minaccia la sicurezza della comunità e della sua famiglia.

La tensione aumenta quando Jonah è costretto a coinvolgere la sua figlia adottiva, l’agente dell’FBI Saga Bauer, interpretata da Zazie Beetz, nella disperata ricerca dell’ultima vittima di Jurek. Culkin interpreterà Karl, un giovane idealista che inizia a lavorare in un istituto psichiatrico di massima sicurezza, dove si occuperà di uno dei detenuti più pericolosi. La serie promette di esplorare non solo il thriller psicologico, ma anche le dinamiche familiari e le sfide personali dei protagonisti.

Mackenzie Davis e Josh Hartnett in una miniserie di Netflix

Un altro progetto che suscita grande interesse è la miniserie senza titolo di Netflix, che vedrà protagonisti Mackenzie Davis e Josh Hartnett. Ambientata a Terranova, un’isola al largo della costa orientale del Canada, la trama si concentra su un misterioso attacco da parte di una creatura marina che terrorizza una piccola comunità. Hartnett interpreta un pescatore determinato a proteggere la sua famiglia e il suo stile di vita, minacciato dalla presenza di questo misterioso essere. La serie si preannuncia come un mix di suspense e dramma umano, mettendo in luce le lotte quotidiane degli abitanti di una comunità isolata.

Bill Burr sviluppa una sitcom per FOX

Il comico Bill Burr, noto per il suo lavoro in “Breaking Bad” e “The Mandalorian”, è attualmente impegnato nello sviluppo di una sitcom per la rete FOX, intitolata “Earthquake”. Questa serie si basa sulla vita del comico Nathaniel Stroman, conosciuto come Earthquake. Il progetto, che è in fase di considerazione per la stagione televisiva 2026-27, vede Burr e Earthquake come produttori esecutivi, con quest’ultimo che avrà anche un ruolo da protagonista. La sitcom promette di offrire uno sguardo umoristico e personale sulla vita di un comico, esplorando le sfide e le esperienze che hanno caratterizzato il suo percorso professionale.

Oswald il coniglio fortunato: i protagonisti dell’adattamento

Infine, un’altra novità attesa è la serie “Oswald The Lucky Rabbit”, sviluppata da Jon Favreau per Disney+. Questa serie si basa sul personaggio animato creato da Walt Disney nel 1927 e ha recentemente annunciato i nomi dei tre giovani protagonisti. Ravi Cabot-Conyers, Mykal-Michelle Harris e Ryder Allen interpreteranno rispettivamente Jake, un ragazzo laborioso e dal cuore d’oro; Jen, una studentessa artistica e innovativa; e Taylor, un giovane cauto ma leale nei confronti dei suoi amici. La serie mira a catturare l’immaginazione del pubblico, portando sullo schermo storie di amicizia e avventura attraverso gli occhi di questi giovani personaggi.

Queste nuove produzioni rappresentano un’ottima opportunità per gli appassionati di serie TV di scoprire storie fresche e coinvolgenti, con attori di talento e trame avvincenti che promettono di intrattenere e stimolare la riflessione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!