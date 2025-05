Nuove indiscrezioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe: Doctor Strange, Spider-Man e Deadpool

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi giorni, il web è stato invaso da una serie di rumor riguardanti il Marvel Cinematic Universe, un argomento che suscita sempre grande interesse tra i fan. Le voci si susseguono, e mentre alcune si rivelano infondate, altre possono contenere spunti interessanti. In questo articolo, esploreremo le ultime notizie emerse, cercando di fare chiarezza su ciò che potrebbe accadere nei prossimi film dell’universo Marvel.

Doctor Strange in the incursions of insanity: un titolo in discussione

Tra le indiscrezioni più intriganti, si segnala quella riguardante il terzo capitolo di Doctor Strange. Secondo alcune fonti, il film potrebbe intitolarsi “Doctor Strange in the Incursions of Insanity“. Questa voce proviene da un insider che in passato ha rivelato dettagli sulla trama di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della Marvel riguardo a questo titolo, né è stato annunciato un sequel. È importante notare che il finale del secondo film ha lasciato aperta la possibilità di un seguito, ma i fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per avere notizie certe.

Spider-Man: brand new day e le riprese in Marocco

Un’altra notizia che ha catturato l’attenzione riguarda “Spider-Man: Brand New Day“. L’insider Daniel Richtman ha rivelato che alcune scene del film saranno girate in Marocco. Questa informazione arriva in un momento in cui si vocifera che la produzione Marvel, attualmente attiva nel Regno Unito, potrebbe fare tappa anche in Italia. Ci si chiede quindi se il personaggio interpretato da Tom Holland continuerà a esplorare luoghi al di fuori di New York, una scelta che potrebbe offrire nuove prospettive e scenari per le avventure dell’eroe.

Deadpool e il crossover con Avengers: doomsday

Infine, un’altra indiscrezione interessante proviene dall’insider UnBoxPHD, noto per la sua affidabilità nel fornire notizie sui set di vari progetti Marvel. Secondo quanto riportato, un membro del cast di “Deadpool” sarebbe stato avvistato sul set di “Avengers: Doomsday“. Si ipotizza che si tratti di Channing Tatum, noto per il suo ruolo di Gambit, che è l’unico attore confermato ufficialmente per questo crossover. I fan, tuttavia, sperano di vedere anche Hugh Jackman nei panni di Wolverine, un personaggio iconico degli X-Men che è attualmente assente dalle recenti rivelazioni dei Marvel Studios.

Con l’attesa crescente per i prossimi sviluppi del Marvel Cinematic Universe, i fan possono rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e indiscrezioni. La comunità di appassionati continua a seguire con attenzione ogni notizia, sperando di scoprire quali sorprese riserverà il futuro ai loro supereroi preferiti.

