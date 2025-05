Nuove immagini svelano dettagli sul set di Masters of the Universe, atteso film di Amazon MGM

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film live-action di Masters of the Universe, attualmente in fase di produzione, continua a suscitare grande interesse tra i fan del franchise. Grazie alla pagina For Eternia, sono emerse online nuove immagini che offrono uno sguardo più approfondito sul set e sui dettagli che caratterizzeranno questa attesa pellicola fantasy.

La mappa di Eternia e i personaggi secondari

Tra le immagini condivise, spicca una grande mappa di Eternia, che ha catturato l’attenzione degli appassionati. I paparazzi hanno immortalato non solo la mappa, ma anche alcune illustrazioni che circondano il suo perimetro. Questi dettagli rivelano figure che sembrano rappresentare diversi personaggi secondari della saga, tra cui Zodak, Re Hiss, Bow, Netossa e Perfuma, tutti provenienti dall’universo di She-Ra, la celebre serie animata spin-off.

Zodak, noto anche come il Protettore Cosmico, è un personaggio di grande rilievo nell’universo di Eternia. Immortale e potente, Zodak è un nemico giurato degli Uomini Serpente, guidati da Re Hiss. La presenza di queste figure sulla mappa non è sorprendente per i fan della saga, ma l’inclusione di riferimenti a She-Ra nel film ha colto di sorpresa molti. Questo dettaglio suggerisce che il mondo di Etheria, legato a She-Ra, sarà parte integrante del canone di questo nuovo universo live-action, un aspetto che sicuramente piacerà ai sostenitori del franchise.

Dettagli sulla produzione e la data d’uscita

Masters of the Universe è diretto da Travis Knight, un regista noto per il suo lavoro in film d’animazione e live-action. La sceneggiatura è stata scritta da Chris Butler, che ha già dimostrato il suo talento in progetti precedenti. La data di uscita del film è fissata per il 5 giugno 2026, un’attesa che sembra destinata a crescere man mano che ulteriori dettagli vengono rivelati.

Il film promette di portare sul grande schermo l’epica battaglia tra il bene e il male, con protagonisti iconici come He-Man e Skeletor. La scelta di includere personaggi secondari e riferimenti a She-Ra suggerisce un approccio più ampio e interconnesso all’universo di Masters of the Universe, un aspetto che potrebbe attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

L’attesa dei fan e le prime immagini di He-Man

Con l’uscita delle prime immagini di He-Man dal set, l’entusiasmo tra i fan è palpabile. I dettagli visivi e le scelte artistiche sono fondamentali per la realizzazione di un film che intende onorare la tradizione del franchise, pur cercando di innovare e attrarre un pubblico moderno. La combinazione di nostalgia e freschezza potrebbe rivelarsi vincente, rendendo Masters of the Universe un evento cinematografico atteso da molti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e immagini, i fan possono continuare a seguire le novità riguardanti questo progetto, che promette di riportare in vita uno dei mondi fantastici più amati della cultura pop.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!