Nuove immagini e trailer per Fantastici 4: Gli Inizi, AMC svela il cestino da popcorn di Galactus

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Marvel ha recentemente rilasciato il nuovo trailer ufficiale di “Fantastici 4: Gli Inizi“, un film molto atteso dai fan del franchise. In concomitanza con la messa in vendita dei biglietti, AMC Theatres ha presentato un’innovativa proposta per gli amanti del cinema: un cestino da popcorn a tema Galactus, il celebre personaggio dei fumetti. Questo articolo esplora i dettagli di queste novità, che promettono di arricchire l’esperienza cinematografica.

Il trailer di Fantastici 4: Gli inizi

Il nuovo trailer di “Fantastici 4: Gli Inizi” ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della Marvel. La pellicola, che segna il ritorno dei celebri supereroi sul grande schermo, è stata presentata con un’anticipazione che ha catturato l’attenzione di molti. La trama, i personaggi e le scene d’azione promettono di offrire un’esperienza coinvolgente, mantenendo vivo l’interesse per il franchise.

Con la pubblicazione del trailer, la Marvel ha anche annunciato che i biglietti per le proiezioni negli Stati Uniti sono stati resi disponibili a partire da mercoledì. Le principali catene cinematografiche hanno aderito all’iniziativa, ma è AMC a distinguersi con un’offerta unica per i fan.

Il cestino da popcorn di Galactus

AMC Theatres ha svelato un’idea originale per i fan del film: un cestino da popcorn a forma di Galactus, il Divoratore di Mondi. Questo contenitore, che misura 44 cm in altezza e 50 cm in larghezza, è descritto come il “contenitore per popcorn più grande dell’universo”. La sua grandezza lo rende un oggetto da collezione imperdibile per gli appassionati di fumetti e cinema.

Il cestino non è solo un accessorio per il popcorn, ma è progettato per contenere anche una bevanda grande e una scatola di caramelle, rendendolo ideale per una serata al cinema. AMC ha confermato che il contenitore sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 24 luglio, ma avverte che le scorte saranno limitate. Questo rende il cestino un oggetto ambito, soprattutto per i veri fan dei Fantastici Quattro.

Dettagli aggiuntivi e oggetti da collezione

Oltre al cestino a forma di Galactus, AMC offre ai fan la possibilità di aggiungere un altro elemento alla loro collezione: HERBIE, il robot assistente dei Fantastici Quattro. Questo oggetto da collezione è pensato per completare l’esperienza di chi desidera immergersi nel mondo dei supereroi Marvel.

Il cestino di Galactus, che presenta le fattezze dell’attore Ralph Ineson, è un modo per celebrare l’uscita del film e per attrarre i fan con un prodotto che unisce funzionalità e design accattivante. La combinazione di un film atteso e di un merchandising originale come questo cestino da popcorn rappresenta un’opportunità unica per i cinefili e i collezionisti.

Con l’arrivo di “Fantastici 4: Gli Inizi“, la Marvel continua a espandere il suo universo cinematografico, offrendo ai fan non solo storie avvincenti, ma anche esperienze di consumo innovative. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il poster ufficiale del film, che offre un’anteprima visiva di ciò che i fan possono aspettarsi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!