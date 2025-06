Nuove immagini dal set di Avengers: Doomsday accendono l’interesse per la misteriosa casa anni ’60

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Recentemente, il mondo del cinema ha visto un aumento di speculazioni e curiosità attorno al set di Avengers: Doomsday, grazie a nuove immagini che mostrano una casa in stile anni ’60. Queste foto hanno riacceso l’entusiasmo dei fan, soprattutto per il possibile ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. La casa, situata a Windsor Great Park, è al centro di molte discussioni e teorie, alimentando l’attesa per il film.

La casa anni ’60: un elemento chiave nel film

La costruzione della casa anni ’60 per Avengers: Doomsday ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Secondo alcune indiscrezioni, la scena che si svolgerà in questo luogo prevede l’atterraggio di un’astronave, che potrebbe appartenere a Capitan Marvel. I nomi in codice utilizzati per la casa fanno riferimento a diversi personaggi dell’universo Marvel, tra cui Luke Cage e Iron Fist, e persino a The Void/Sentry. Recenti immagini dal set confermano che la scena sarà ambientata a Chicago, un dettaglio che ha suscitato ulteriori interrogativi tra i fan.

Chicago nel Marvel Cinematic Universe

La scelta di Chicago come location per Avengers: Doomsday ha un significato particolare all’interno del Marvel Cinematic Universe . La città è stata menzionata in diverse occasioni, ma non ha avuto un ruolo predominante fino ad ora. La prossima serie TV Ironheart sarà ambientata a Chicago, e sappiamo che il personaggio di Kang Variant Victor Timely ha le sue radici nella città. Sebbene Chicago non sia stata un fulcro centrale nel MCU, alcuni episodi di Agents of SHIELD si sono svolti nella Windy City, contribuendo a costruire un legame con l’universo narrativo.

Teorie dei fan e speculazioni

Le teorie dei fan riguardo alla casa anni ’60 spaziano da possibilità intriganti a idee più fantasiose. Alcuni sostengono che la casa potrebbe essere il rifugio di Monica Rambeau, dopo le sue avventure nell’universo degli X-Men. Altri ipotizzano che potrebbe rappresentare la dimora di Steve Rogers e Peggy Carter in una linea temporale alternativa, dove i due personaggi hanno finalmente trovato la felicità insieme. Tuttavia, la verità rimane avvolta nel mistero, e non è detto che nessuna delle teorie attuali si riveli corretta.

Aggiornamenti sul cast di Avengers: Doomsday

Mentre si susseguono le speculazioni sulla trama e le location, i fan sono ansiosi di scoprire ulteriori dettagli sul cast di Avengers: Doomsday. La produzione continua a rivelare informazioni, alimentando l’attesa per un film che promette di essere ricco di colpi di scena e sorprese. Con l’uscita prevista, i fan possono aspettarsi novità emozionanti nei prossimi mesi, mantenendo alta l’attenzione su questo atteso capitolo dell’MCU.

