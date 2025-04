Nuove conduzioni in Rai: Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi a Linea Verde Estate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione estiva della Rai si arricchisce di novità significative. Con l’arrivo di Alessia Mancini come nuova conduttrice di “Camper in Viaggio“, si conferma un periodo di rinnovamento per il daytime della rete. A questo si aggiunge la notizia che Flavio Montrucchio, marito di Mancini, sarà il nuovo conduttore di “Linea Verde Estate“, affiancato da Margherita Granbassi, già nota al pubblico per il suo ruolo nella versione classica del programma.

Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi: un duo inedito per la 44ª edizione di Linea Verde Estate

La 44ª edizione di “Linea Verde Estate” vedrà la conduzione di Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, che subentrano a Peppone e Angela Rafanelli. Peppone, riconfermato alla guida di “Camper“, continuerà a intrattenere il pubblico anche durante l’estate del 2025. Angela Rafanelli, attualmente assessore alla Cultura della città di Livorno, lascia il suo posto a Montrucchio e Granbassi, portando con sé l’esperienza accumulata nel programma.

Flavio Montrucchio, ex vincitore del “Grande Fratello 2“, ha già dimostrato le sue capacità alla conduzione con l’arrivo nel 2023 a “Cook40′“, dove ha sostituito Alessandro Greco. La sua presenza in Rai si sta consolidando, e ora avrà l’opportunità di mettersi alla prova in un contesto diverso, quello della valorizzazione del territorio italiano e delle sue eccellenze agroalimentari.

Margherita Granbassi, dal canto suo, porta con sé una significativa esperienza. Già conduttrice di “Sentieri” dal 2022 al 2024, ha acquisito una profonda conoscenza delle tematiche legate all’agricoltura, alla biodiversità e alle tradizioni culinarie italiane. La sua competenza sarà un valore aggiunto per il nuovo duo, che si propone di continuare a raccontare le bellezze e le peculiarità del nostro Paese.

Rinnovamento e continuità: il futuro di Linea Verde Estate

La scelta di Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi come nuovi conduttori di “Linea Verde Estate” rappresenta un equilibrio tra rinnovamento e continuità. Da un lato, la Rai punta su volti noti e apprezzati dal pubblico, dall’altro, introduce nuove dinamiche e approcci alla conduzione. La presenza di Montrucchio e Granbassi potrebbe portare freschezza e innovazione, mantenendo però saldi i legami con la tradizione del programma.

Il format di “Linea Verde” è da sempre dedicato alla scoperta delle bellezze naturali e culturali italiane, con un focus particolare sulle produzioni locali e le storie di chi lavora nel settore agroalimentare. Con la nuova edizione, il pubblico potrà aspettarsi un mix di informazione e intrattenimento, con un’attenzione particolare alle storie di eccellenza che caratterizzano il nostro Paese.

In questo contesto, la sinergia tra Montrucchio e Granbassi si preannuncia promettente. Entrambi hanno dimostrato di saper coinvolgere il pubblico e di avere una forte capacità comunicativa. La loro collaborazione potrebbe rappresentare una nuova era per “Linea Verde Estate“, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato.

