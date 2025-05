Nuove aggiunte nel cast di 9-1-1: Nashville, il terzo spin-off della serie di Ryan Murphy

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo delle serie televisive è in continua espansione, e il cast di 9-1-1: Nashville, il terzo spin-off della popolare saga creata da Ryan Murphy, si arricchisce di nuovi talenti. Con l’arrivo di nomi noti come Chris O’Donnell e Jessica Capshaw, ora si uniscono anche la cantante LeAnn Rimes e l’attrice Kimberly Williams-Paisley, amplificando l’attesa per questo nuovo progetto.

Chi sono LeAnn Rimes e Kimberly Williams-Paisley

LeAnn Rimes, celebre figura nel panorama musicale country e pop, è pronta a tornare in televisione. Con oltre 48 milioni di dischi venduti, Rimes ha conquistato il pubblico non solo con la sua musica, ma anche con le sue apparizioni sul piccolo schermo. Ha già recitato in produzioni come la soap opera Days of Our Lives e la serie Drop Dead Diva, e ha partecipato a film come Logan Lucky. La sua carriera musicale è costellata di successi, tra cui brani iconici come How Do I Live e Can’t Fight the Moonlight, che le hanno valso due Grammy.

Dall’altro lato, Kimberly Williams-Paisley è un volto familiare per gli spettatori della ABC, grazie al suo ruolo nella serie Nashville e alla sitcom La vita secondo Jim. La sua carriera è ricca di esperienze, avendo preso parte a produzioni come Dolly Parton: Le corde del cuore e Due uomini e mezzo. Ha anche recitato nel franchise The Father of the Bride e in numerosi film natalizi per Hallmark, consolidando la sua presenza nel mondo della televisione e del cinema.

Cosa sappiamo su 9-1-1: Nashville

9-1-1: Nashville rappresenta il terzo capitolo dell’universo narrativo creato da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, seguendo le orme dell’originale 9-1-1 e dello spin-off 9-1-1: Lone Star, quest’ultimo conclusosi dopo cinque stagioni. La nuova serie sarà ambientata nella capitale del Tennessee e si concentrerà sulle vite di vigili del fuoco, poliziotti, paramedici e operatori del 911, mentre affrontano situazioni di emergenza quotidiane e sfide straordinarie.

Al momento, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali riguardo alla trama o ai personaggi interpretati da Rimes e Williams-Paisley. Tuttavia, è confermato che Chris O’Donnell assumerà il ruolo di Don Sharpe, un capitano dei vigili del fuoco esperto e a capo della caserma più trafficata di Nashville. Don è descritto come un marito devoto e un padre affettuoso, ma con segreti che potrebbero venire a galla nel corso della narrazione. La serie, attesa su ABC, è prodotta da 20th Television e vede la partecipazione dei creatori del franchise, tra cui Murphy, Minear e Rashad Raisani, già showrunner di 9-1-1: Lone Star. Tra i produttori esecutivi figurano anche Brad Falchuk, Brad Buecker, Chris O’Donnell e Angela Bassett, che è protagonista nella serie originale.

Con queste nuove aggiunte e l’ambientazione intrigante, 9-1-1: Nashville promette di essere un’aggiunta avvincente all’universo di 9-1-1, attirando l’attenzione di fan e nuovi spettatori.

