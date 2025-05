Nuove aggiunte nel cast della serie Apple TV+ “12 12 12”: ecco i dettagli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie “12 12 12” di Apple TV+ sta attirando l’attenzione grazie a un cast di alto profilo e a una trama avvincente. Con protagonisti come Jamie Dornan, Anthony Mackie e Kali Reis, il progetto si arricchisce ora della presenza di Agathe Rousselle e Sallie Harmsen, due attrici che stanno guadagnando sempre più notorietà nel panorama cinematografico internazionale.

Il cast e i personaggi principali

“12 12 12” presenta un cast stellare, con Anthony Mackie, noto per il suo ruolo in “Falcon and the Winter Soldier”, che interpreta un agente dell’FBI la cui carriera è in declino. Mackie si trova a dover affrontare un killer professionista, interpretato da Jamie Dornan, che lo coinvolge in un pericoloso gioco del gatto e del topo. La storia si sviluppa attraverso diverse località europee, culminando in una sequenza d’azione che si svolge all’interno di un caveau situato sotto le strade di Zurigo.

Agathe Rousselle, già apprezzata per il suo ruolo nella serie “Titans”, si unisce al cast e viene considerata una delle attrici europee più promettenti del momento. La sua presenza nella serie è particolarmente attesa, specialmente in vista del suo prossimo progetto, “A Second Life”, che sarà ambientato durante i Giochi Olimpici del 2024 e che verrà presentato al festival di TriBeca. Rousselle reciterà al fianco di Alex Lawther in questo film, che promette di essere un’altra tappa importante nella sua carriera.

Sallie Harmsen, vista in “Blade Runner 2049”, completa il cast, portando la sua esperienza e versatilità a un progetto già ricco di talenti. La combinazione di attori di questo calibro fa ben sperare per il successo della serie.

La trama avvincente di “12 12 12”

La trama di “12 12 12” si sviluppa attorno a un agente dell’FBI, interpretato da Anthony Mackie, che si trova in una situazione difficile, sia professionale che personale. La sua vita prende una piega inaspettata quando incrocia il cammino di un killer professionista, ruolo affidato a Jamie Dornan. Questo incontro dà vita a un intenso inseguimento attraverso l’Europa, dove i due protagonisti si sfidano in un gioco di astuzia e strategia.

La narrazione si arricchisce di colpi di scena e momenti di tensione, culminando in una sequenza particolarmente spettacolare che si svolge in un caveau a Zurigo. Questo scenario non solo offre un’ambientazione affascinante, ma permette anche di esplorare le dinamiche tra i due personaggi principali, ognuno con i propri obiettivi e motivazioni.

La serie si distingue per la sua capacità di mescolare elementi di thriller e azione, mantenendo alta la suspense e coinvolgendo il pubblico in una storia che promette di essere tanto intrigante quanto avvincente.

Le aspettative per Apple TV+

“12 12 12” si presenta come una delle produzioni più attese di Apple TV+, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per la qualità delle sue serie e film. Con una trama coinvolgente e un cast di prim’ordine, la serie potrebbe rappresentare un importante passo avanti per la piattaforma, contribuendo a consolidare la sua reputazione nel panorama delle produzioni televisive.

La crescente attenzione verso il progetto è testimoniata anche dalle recenti dichiarazioni di Anthony Mackie, che ha condiviso una sua teoria sul Dottor Destino in relazione al prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, “Avengers: Doomsday”. Queste anticipazioni alimentano ulteriormente l’interesse del pubblico, rendendo “12 12 12” un titolo da tenere d’occhio nel 2025.

