Nuova serie Netflix in Sicilia: Ficarra e Picone lanciano casting a Siracusa e Noto

Le nuove produzioni televisive vedono il ritorno di Ficarra e Picone in collaborazione con Netflix per una serie ambientata tra Siracusa e Noto. Il progetto, atteso come uno degli eventi più interessanti dell’anno, ha già varato l’avvio dei casting per comparse e figurazioni speciali, richiamando l’attenzione di attori e appassionati di produzioni italiane di qualità.

Casting per la Serie Netflix

I provini per la nuova serie del duo siciliano si terranno dal 14 al 16 marzo presso gli uffici dell’ex pretura in via Giovanni Bovio 14. Gli orari delle selezioni sono previsti dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00. La produzione ricerca candidati di diversa età: uomini, donne e bambini tra gli 8 e i 12 anni, con un compenso previsto per i partecipanti selezionati.

Dettagli e Requisiti per la Partecipazione

Le audizioni sono rivolte principalmente ai residenti nelle zone di Noto, Avola e dei comuni limitrofi. I profili richiesti includono bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni, uomini e donne dai 18 agli 80 anni, attori e attrici, sia amatoriali che con esperienza, nella fascia 25-65 anni, individui atletici ed ex militari dai 30 ai 60 anni e uomini muscolosi senza tatuaggi evidenti nella fascia 40-50 anni. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o dal tutore legale. Per chi non potrà presentarsi di persona, è possibile candidarsi via e-mail inviando tre foto recenti (primo piano, profilo e figura intera con sfondo bianco) insieme a dati personali come altezza, peso, taglia dei vestiti e contatti telefonici.

Location e Prospettive del Progetto

I dettagli della trama rimangono riservati, mentre l’attrazione principale del progetto è rappresentata dalle suggestive location che faranno da sfondo alle riprese. Le scene saranno girate in quattro città: Roma, Milano, Siracusa e Noto, con il primo ciak ambientato sul continente e le ultime quattro settimane di lavoro che vedranno la Sicilia protagonista, confermandosi come set privilegiato per le grandi produzioni internazionali.

Il duo, già noto per successi cinematografici e televisivi – come evidenziato nel film Incastrati – punta a confermare il proprio successo con una serie che valorizza le bellezze e le tradizioni del territorio siciliano. I lavori, in partenza per richiamare l’attenzione di un pubblico internazionale, promettono di offrire nuove avventure e un impatto significativo nel panorama delle produzioni Netflix.