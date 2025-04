Nuova puntata di Chi l’ha visto?: focus su casi irrisolti e misteri da chiarire

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di approfondimento Chi l’ha visto? torna in onda mercoledì 30 aprile, con un nuovo episodio dedicato ai casi di cronaca irrisolti che continuano a suscitare interesse e preoccupazione. Federica Sciarelli, conduttrice storica del programma, si concentrerà in particolare sul Caso di Liliana Resinovich, un mistero che ha coinvolto l’opinione pubblica e che presenta ancora molte ombre. Nel corso della puntata, verranno presentati video e testimonianze inedite, con l’obiettivo di fare luce su dettagli cruciali e interrogativi rimasti senza risposta.

Il caso di Liliana Resinovich: un mistero da risolvere

Il Caso di Liliana Resinovich è al centro dell’attenzione di Chi l’ha visto? per il suo intricato intreccio di eventi e personaggi. La morte di Liliana, avvenuta in circostanze misteriose, ha portato all’indagine del marito, Sebastiano Visintin, attualmente sotto inchiesta per omicidio. Recentemente, Visintin ha deciso di ampliare il suo team di consulenti, includendo due esperti per affrontare la complessità del caso. Il criminologo Cattaneo ha espresso opinioni contrastanti, non escludendo la possibilità di un suicidio, ma sostenendo con forza l’ipotesi dell’omicidio.

Durante la puntata, si porrà una domanda cruciale: chi è l’uomo con la coppola avvistato nel parco dell’ex ospedale psichiatrico prima del ritrovamento del corpo di Liliana? Questo interrogativo potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere i dettagli della vicenda. Federica Sciarelli ha già affrontato il Caso Resinovich in precedenti episodi, evidenziando come ci siano ancora troppi misteri da chiarire. In particolare, nella puntata del 16 aprile, si era discusso dei coltelli rinvenuti nell’auto di Liliana, un particolare che ha suscitato sospetti anche nel fratello della vittima. Inoltre, è emerso un commento dell’albergatrice di un hotel frequentato dalla coppia, che ha rivelato che Liliana le aveva confidato di non sopportare più il marito.

Altri casi in evidenza nella puntata

Oltre al Caso di Liliana Resinovich, Chi l’ha visto? si occuperà di altri casi di scomparsa che hanno colpito l’opinione pubblica. Tra questi, spicca la storia di Gina Monaco, scomparsa il 6 aprile a Ceglie Messapica. Gina, di 60 anni e il cui nome completo è Maria Luigia, è stata vista per l’ultima volta mentre salutava il marito, impegnato con un operaio di una ditta di marmi. L’ultima registrazione video la mostra mentre tiene in mano un sacchetto dell’immondizia, ma da quel momento non è più tornata. Le immagini rivelano una donna dal passo svelto, quasi come se stesse correndo. Le domande su dove possa essere diretta e cosa possa essere accaduto a lei rimangono senza risposta, e il programma cercherà di fare chiarezza su questa inquietante scomparsa.

Un altro caso che verrà trattato riguarda un giovane con una Bibbia tatuata sul petto, Daniele, la cui fine ha sollevato interrogativi su possibili errori nelle indagini. Chi l’ha visto? si propone di ricostruire gli ultimi spostamenti di Daniele, cercando di capire se ci siano stati elementi che avrebbero potuto evitare la sua tragica sorte. Il programma, come sempre, si impegna a trattare i casi di persone scomparse con la massima serietà, evitando di etichettarle come “scomparse volontarie”, un’etichetta che può ostacolare le ricerche e la comprensione della situazione.

Orari e modalità di visione di Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda mercoledì 30 aprile, a partire dalle ore 21:20 su Rai3, subito dopo la trasmissione di Un posto al sole. Per chi desidera seguire il programma in un secondo momento, Chi l’ha visto? è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in streaming che on demand. Gli spettatori potranno recuperare la puntata anche nei giorni successivi alla messa in onda, garantendo così l’accesso a tutti coloro che vogliono approfondire i casi trattati.

