Nuova edizione de «I viaggi del Cuore»: esplorazioni culturali e spirituali in arrivo su Canale 5

A partire da sabato 17 maggio 2025, alle ore 09.30, Canale 5 presenterà una nuova edizione del programma «I viaggi del Cuore». Questo format, curato da Don Davide Banzato, si propone di esplorare la bellezza, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso i luoghi sacri in Italia e nel mondo. Con un mix di spiritualità e cultura, il programma si preannuncia ricco di contenuti significativi e di esperienze uniche.

Sicilia protagonista della prima tappa

Il primo episodio della nuova stagione avrà come cornice la Sicilia, che sarà al centro di ben quattro puntate speciali. Catania, con il suo imponente Etna, farà da sfondo alla devozione per Sant’Agata, una figura centrale nella tradizione religiosa locale. La serie non si limiterà a raccontare la storia e la bellezza dei luoghi, ma si concentrerà anche sull’iniziativa Discovering Rural Sicily. Questo progetto coinvolge sette Gruppi di Azione Locale e mira a mettere in luce le diverse anime dei territori siciliani, sia orientali che occidentali, caratterizzati da una forte identità culturale e un impegno verso la sostenibilità.

La scelta della Sicilia non è casuale: l’isola è un crocevia di culture e tradizioni, e il programma intende valorizzare queste peculiarità attraverso storie di vita, tradizioni locali e pratiche sostenibili. Ogni puntata offrirà uno spaccato della vita siciliana, evidenziando come la cultura e la spiritualità si intrecciano in questo contesto unico.

Novità e sorprese della stagione

Questa edizione di «I viaggi del Cuore» porterà gli spettatori anche al di fuori dei confini italiani, con visite programmate nella Repubblica di San Marino e in Tunisia. Queste nuove destinazioni arricchiranno ulteriormente il format, offrendo un’ampia gamma di esperienze culturali e spirituali. Tra le sorprese di questa stagione, ci saranno attività avventurose come il lancio in parapendio e immersioni subacquee. Queste esperienze non solo intratterranno il pubblico, ma serviranno anche a Don Davide Banzato per continuare la sua missione di evangelizzazione, aiutando gli spettatori a cogliere il significato spirituale di ogni luogo visitato.

Il programma, infatti, non si limita a presentare luoghi, ma cerca di trasmettere un messaggio profondo legato al Giubileo e alla spiritualità. La presenza di ospiti significativi, in collaborazione con Edizioni San Paolo, arricchirà ulteriormente il contenuto, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti su temi di rilevanza culturale e spirituale.

Dettagli di produzione e collaborazioni

«I viaggi del Cuore» è un format ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production, in collaborazione con R.T.I. e Mediaset, con la produzione di Consuelo Bonifati. La regia è affidata ad Alberto Magnani e Andrea Pecci, mentre gli autori del programma sono Davide Banzato e Martina Polimeni. Il programma gode del patrocinio della Santa Sede e del Dicastero per l’Evangelizzazione, sottolineando l’importanza del messaggio spirituale che intende veicolare.

Con un mix di cultura, avventura e spiritualità, questa nuova edizione promette di coinvolgere e ispirare il pubblico, offrendo un viaggio unico attraverso luoghi di grande significato e bellezza.

