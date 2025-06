Nunzio Stancampiano racconta la sua esperienza ad Amici: tra successi e delusioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il ballerino Nunzio Stancampiano, noto per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ha recentemente rilasciato un’intervista a Coming Soon, in cui ha condiviso i suoi ricordi legati ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che ha segnato la sua carriera. Stancampiano ha descritto il suo percorso all’interno del programma, evidenziando i momenti di difficoltà e quelli di grande soddisfazione che hanno caratterizzato la sua avventura.

Un percorso difficile e ricco di emozioni

Nel corso dell’intervista, Stancampiano ha definito la sua esperienza ad Amici come una vera e propria “montagna russa”. Ricorda con particolare intensità il momento in cui è stato eliminato a settembre, un evento che ha segnato profondamente il suo percorso. “Per me è stata la sconfitta più grande della mia vita”, ha dichiarato, sottolineando come la sua partecipazione fosse iniziata con grandi aspettative, essendo lui un campione italiano di danza. L’uscita dal programma in quel momento è stata un duro colpo, ma ha anche rappresentato un punto di svolta.

Tuttavia, il ballerino ha trovato la sua rivincita durante il Serale, dove ha potuto esprimere il suo talento e farsi conoscere dal pubblico italiano. “La mia uscita al Serale è stata la vittoria più grande”, ha affermato, evidenziando come questa fase gli abbia permesso di ballare ogni giorno e di costruire una connessione autentica con gli spettatori. Questo passaggio ha rappresentato per lui un’opportunità unica di crescita, sia personale che professionale.

Il ruolo di Maria De Filippi nella sua carriera

Stancampiano ha espresso un profondo senso di gratitudine nei confronti di Maria De Filippi, definendola una figura materna per gli allievi del programma. “Ringrazierò sempre Maria per avermi dato questa possibilità e aver realizzato il mio sogno”, ha detto, evidenziando l’importanza del supporto emotivo che la conduttrice offre ai partecipanti. Secondo il ballerino, De Filippi si preoccupa di tutti al 100%, creando un ambiente familiare che aiuta a superare le difficoltà.

In particolare, Stancampiano ha sottolineato come Maria abbia svolto un ruolo fondamentale nel suo percorso, fungendo da “mental coach”. La sua personalità, descritta come “molto particolare”, ha trovato in De Filippi un punto di riferimento che lo ha aiutato a gestire le pressioni e le sfide del programma. “Sarò sempre grato a lei e ad Amici“, ha ribadito, riconoscendo l’impatto positivo che questa esperienza ha avuto sulla sua vita.

Riflessioni finali su un’esperienza trasformativa

Guardando indietro alla sua avventura ad Amici, Stancampiano ha riconosciuto come questa esperienza lo abbia cambiato profondamente. “È stata un’esperienza che mi ha cambiato sia a livello umano che professionale”, ha affermato, evidenziando come il programma gli abbia permesso di crescere e di affrontare le sfide con maggiore determinazione. Nonostante le difficoltà iniziali, il ballerino ha trovato la forza di affrontare il suo percorso, uscendo dal programma con un’immagine positiva.

Il suo unico rimpianto, ha confessato, è quello di essere entrato a due settimane dal Serale. Tuttavia, nonostante questo, si è detto felice per come sono andate le cose. “Sono entrato come il più odiato e sono uscito come il più amato di tutti”, ha concluso, dimostrando come la resilienza e la passione possano portare a risultati sorprendenti. La sua storia rappresenta un esempio di come le esperienze difficili possano trasformarsi in opportunità di crescita e successo.

