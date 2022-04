Nun 2: al via la produzione con il regista Michael Chaves

James Wan ha annunciato su Facebook che il seguito del film del 2018, “Nun 2”, ha iniziato la produzione.

Nun 2: James Wan e la suora malevola

Nel post, pubblicato ieri, James Wan ha mostrato diverse foto della suora malvagia, interpretata da Bonnie Aarons, anche in “Nun 2”. Le immagini provengono dal set di “The Conjuring 2”. Insieme alle foto del passato, Wan ha anche annunciato che Michael Chaves dirigerà il film.

Chaves ha già diretto “The Conjuring – Per ordine del diavolo”, terzo capitolo del franchise basato sui fascicoli storici di Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. In quel film la coppia lavorava a un caso in cui l’imputato in un processo per omicidio si dichiarava non colpevole per possessione demoniaca. Chaves ha anche diretto “La Llorona – Le lacrime del male” un thriller soprannaturale basato sul folklore messicano, film anch’esso incluso dai fai nel ‘Conjuringuniverso’, sebbene la sua trama sia la più lontana dal franchise.

Lo spin-off “The Nun”

“The Nun” è uno spin-off prequel incentrato sulla raccapricciante suora demone, chiamata Valak, presente in “The Conjuring 2” ed è ambientato in un convento di suore rumeno degli anni ’50 infestato dal demone stesso. Il film è interpretato da Taissa Farmiga, sorella di Vera Farmiga, che interpreta Lorraine Warren nei film “The Conjuring”.

Fonte: Collider

Roberta Rosella

29/04/2022