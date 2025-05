Novità sul biopic di Michael Jackson: Lionsgate posticipa l’uscita e valuta una divisione in due film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il biopic dedicato a Michael Jackson, atteso da molti fan e appassionati, ha subito un importante rinvio. Lionsgate, la casa di produzione, ha comunicato che l’uscita del film, inizialmente prevista per questo autunno, è stata posticipata all’anno fiscale 2027. Questa decisione è stata presa in seguito a considerazioni legate alla durata del film, che si prevede possa raggiungere le quattro ore. La notizia ha suscitato un notevole interesse e curiosità, soprattutto per i dettagli riguardanti la trama e la realizzazione.

Posticipata l’uscita del film biografico

Lionsgate ha ufficialmente annunciato che il film biografico su Michael Jackson non sarà rilasciato come previsto nel 2025, ma slitterà all’anno fiscale 2027. L’amministratore delegato Jon Felthimer ha confermato che la nuova data di uscita non è ancora stata definita. Tuttavia, è importante notare che l’anno fiscale 2026 della compagnia è iniziato lo scorso aprile, il che implica che il film non sarà disponibile per almeno un altro anno. Questo rinvio potrebbe influenzare i risultati finanziari di Lionsgate per l’anno fiscale 2026, ma Felthimer ha sottolineato che il posticipo contribuirà a rafforzare un programma già solido per l’anno fiscale successivo.

Il film, prodotto da Graham King e diretto da Antoine Fuqua, ha già accumulato circa tre ore e mezza di riprese. Felthimer ha espresso entusiasmo per il materiale già girato, evidenziando l’importanza di presentare una narrazione che faccia giustizia alla vita e alla carriera di Jackson. La decisione di posticipare l’uscita è stata presa per garantire che il prodotto finale sia all’altezza delle aspettative del pubblico e dei fan.

Possibile divisione in due film

Un altro aspetto interessante emerso dalla comunicazione di Lionsgate riguarda la possibilità di suddividere il biopic in due film distinti. Felthimer ha sollevato la questione se sia possibile racchiudere l’intero repertorio musicale e i contributi artistici di Michael Jackson in un singolo lungometraggio. Questa riflessione suggerisce che la complessità e la ricchezza della vita di Jackson potrebbero richiedere un trattamento più ampio, che giustificherebbe una divisione in due parti.

La decisione finale su come procedere sarà annunciata nelle prossime settimane, ma l’idea di un biopic diviso in due film ha già suscitato l’interesse di molti. Tale approccio potrebbe consentire una narrazione più approfondita e dettagliata, capace di esplorare in modo adeguato la carriera e l’eredità di uno degli artisti più iconici della musica.

Assenza di Michael Jackson al CinemaCon

Un ulteriore elemento che ha alimentato le speculazioni sul film è stata l’assenza di Michael Jackson durante la presentazione di Lionsgate al CinemaCon. Questa mancanza ha sollevato preoccupazioni tra i fan riguardo a un possibile rinvio del progetto. La casa di produzione ha comunque assicurato che continuerà a lavorare attivamente per portare a termine il film, e i fan possono aspettarsi aggiornamenti significativi nelle prossime settimane.

Con l’attesa che si allunga, l’interesse per il biopic di Michael Jackson rimane alto. La combinazione di una narrazione ricca e la possibilità di una divisione in due film potrebbe offrire ai fan un’esperienza cinematografica unica, capace di rendere omaggio alla straordinaria carriera di uno dei più grandi artisti della storia della musica.

