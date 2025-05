Novità nel mondo delle serie TV: rinnovi, nuove voci e adattamenti animati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama delle serie televisive continua a evolversi con annunci entusiasmanti e rinnovamenti di produzioni già affermate. Apple TV+, Netflix e altri importanti network stanno ampliando le loro offerte con nuove storie e personaggi, portando sullo schermo narrazioni che spaziano dal crime drama alle commedie, fino ad arrivare a serie animate ispirate a videogiochi. Ecco un approfondimento sulle ultime novità.

Rinnovo di Las Azules su Apple TV+

Apple TV+ ha recentemente confermato il rinnovo della serie crime drama messicana “Las Azules” per una seconda stagione, che comprenderà otto episodi. La protagonista, Maria, interpretata da Bárbara Mori, tornerà insieme a un cast di attrici talentuose, tra cui Ximena Sariñana, Natalia Téllez e Amorita Rasgado. Ambientata negli anni ’70, la serie si ispira a eventi reali e narra le vicende di quattro donne che, sfidando le rigide norme sociali dell’epoca, si uniscono alla prima forza di polizia femminile del Messico. Tuttavia, scopriranno che la loro squadra è stata creata per distogliere l’attenzione dei media da un brutale serial killer.

Nella nuova stagione, Maria, ora promossa a tenente, si troverà a dover bilanciare il rispetto delle regole con il suo desiderio di scoprire la verità. L’omicidio di una giovane studentessa universitaria darà il via a una serie di eventi che porteranno alla luce una cospirazione più profonda. Con omicidi sempre più audaci, i confini tra colpevole, vittima e vendicatore diventeranno sempre più sfumati, coinvolgendo Maria e le sue compagne in un intricato labirinto di segreti e verità dolorose.

Kelly Macleod nuova voce di Milhouse ne I Simpson

La serie animata “I Simpson” ha trovato la sua nuova voce per il personaggio di Milhouse Van Houten. Kelly Macleod, cantante e doppiatrice, sostituirà Pamela Hayden, che ha interpretato il ruolo per ben 35 anni prima di ritirarsi lo scorso novembre. Macleod farà il suo debutto nel finale della trentaseiesima stagione, intitolato “Estranger Things“, che andrà in onda domenica su FOX. Nell’episodio, Bart e Lisa smetteranno di guardare insieme “Grattachecca & Fichetto“, mentre Marge si preoccupa del loro allontanamento, ignara delle complicazioni che stanno per arrivare. Milhouse apparirà in una scena che lo vedrà adulto insieme a Bart e Lisa.

J.R. Ramirez entra nel cast di It’s Not Like That

L’attore J.R. Ramirez, noto per il suo ruolo nella serie “Manifest“, è stato scelto per uno dei ruoli principali in “It’s Not Like That“, un dramma sulla fede per Prime Video. La serie, creata da Ian Deitchman e Kristin Robinson, segue le vite di Lori, interpretata da Erinn Hayes, e Malcolm, interpretato da Scott Foley. Lori è fresca di divorzio e deve occuparsi dei suoi due figli adolescenti, mentre Malcolm è un ministro del culto recentemente vedovo con tre figli. Le loro famiglie, un tempo unite, ora si trovano a dover affrontare le sfide della vita da single e le complessità del ruolo di Malcolm come pastore. J.R. Ramirez interpreterà David, l’ex marito di Lori, aggiungendo ulteriore profondità alla trama.

Taran Killam nel pilota di Stumble per NBC

Taran Killam, noto per il suo lavoro in “Saturday Night Live” e “Single Parents“, è stato scelto per recitare nel pilota di “Stumble“, una commedia creata da Liz Astrof e Jeff Astrof per NBC. Ambientata nel competitivo mondo del cheerleading universitario, la serie racconta la storia di Courteney Potter, interpretata da Jenn Lyon, un’allenatrice di cheerleading di successo che perde la sua reputazione a causa di un video scandaloso. Costretta a lavorare in una piccola scuola, Courteney dovrà affrontare nuove sfide. Killam interpreterà Boone E. Potter, marito di Courteney e allenatore di football. Altri membri del cast includono Jarrett Austin Brown e Georgie Murphy.

Netflix presenta Clash of Clans, la serie animata

Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova serie animata, “Clash of Clans“, ispirata all’omonimo videogioco. La trama seguirà un barbaro determinato che deve radunare un gruppo di disadattati per difendere il suo villaggio, affrontando le comiche e assurde dinamiche della guerra. La sceneggiatura è affidata a Fletcher Moules, mentre Ron Weiner sarà uno dei produttori esecutivi. Questa nuova produzione si inserisce in un trend crescente di adattamenti di videogiochi in serie animate, portando storie familiari a un pubblico più ampio.

Una serie TV sul periodo d’oro dei video musicali

Susan Agostinelli, ex produttrice di video musicali, ha collaborato con DIGA Studios per sviluppare una serie TV ambientata negli anni ’90, un periodo d’oro per i videoclip. Intitolata “Glitter Fades“, la serie esplorerà il glamour e le crisi d’identità che caratterizzavano quel periodo, quando un video di successo su MTV poteva cambiare la carriera di una band. Attraverso le esperienze di Agostinelli, la serie offrirà uno sguardo dietro le quinte di un’epoca frenetica e ricca di ego, in cui sono state create alcune delle immagini più iconiche della cultura pop.

