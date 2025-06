Novità nel mondo delle serie TV: Giuseppe d’Egitto e I Simpson tra le produzioni in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il panorama delle serie TV si arricchisce di nuove produzioni, con Amazon e Netflix pronte a lanciare progetti ambiziosi. Tra le novità, spiccano la serie dedicata a Giuseppe d’Egitto e l’adattamento de La mia brillante carriera, mentre I Simpson si preparano a tornare su Disney+ con episodi inediti. Scopriamo insieme i dettagli di queste attese produzioni.

I simpson tornano con episodi esclusivi su disney+

La celebre serie animata I Simpson, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, sta per tornare su Disney+ con una nuova stagione. Matt Selman, showrunner e produttore esecutivo, ha confermato che le prossime stagioni saranno caratterizzate da un numero ridotto di episodi rispetto al passato. In particolare, le nuove stagioni non supereranno i 17 episodi, a differenza dei 22 che erano stati prodotti in precedenza. Questo cambiamento è stato annunciato in un’intervista a Variety, dove Selman ha spiegato che 15 episodi saranno trasmessi su FOX, mentre 2 saranno disponibili in esclusiva su Disney+.

Questa decisione segna un’evoluzione nella produzione della serie, che ha già ricevuto il rinnovo per altre quattro stagioni, portando il totale a 40. La scorsa stagione ha visto un’innovazione, con la prima uscita di quattro episodi in esclusiva su Disney+, senza passare prima per la rete televisiva. Tra questi episodi, O C’mon All Ye Faithful , The Past and the Furious e Yellow Planet hanno riscosso un buon successo, segnando un nuovo capitolo nella storia della serie.

Joe biden sul set di reacher: un incontro inaspettato

Un episodio curioso ha avuto luogo lunedì scorso a Philadelphia, dove l’ex Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è trovato accidentalmente sul set della quarta stagione della serie Reacher. Mentre si recava a colazione con la sua famiglia, Biden ha fatto un’apparizione inaspettata durante le riprese di una scena di inseguimento. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto SUV neri fermarsi e uomini scendere, inizialmente scambiati per attori. Tuttavia, il vero colpo di scena è avvenuto quando l’intero cast e la troupe hanno iniziato ad applaudire, rivelando che si trattava proprio di Biden e dei suoi collaboratori.

Le immagini e i video condivisi sui social media dal protagonista Alan Ritchson mostrano il Presidente mentre saluta i membri della troupe e i residenti presenti sul set. Questo incontro ha creato un’atmosfera festosa e ha reso il giorno memorabile per tutti i presenti, dimostrando come la vita reale possa intrecciarsi in modo sorprendente con il mondo della finzione.

giuseppe d’egitto: una nuova serie in arrivo su prime video

Prime Video si prepara a lanciare un nuovo drama biblico, intitolato Giuseppe d’Egitto. Dopo il successo de La casa di Davide, Amazon MGM Studios ha avviato una collaborazione con Dallas Jenkins, noto per la sua serie The Chosen, per sviluppare questa nuova produzione. La serie sarà scritta da Craig Wright, noto per il suo lavoro in Lost e Brothers & Sisters, e sarà prodotta a livello esecutivo da Jenkins.

La trama di Giuseppe d’Egitto si concentra sulla figura biblica di Giuseppe, figlio prediletto di Giacobbe, e racconta la sua storia di tradimento da parte dei fratelli e il suo incredibile percorso in Egitto. Secondo la sinossi ufficiale, Giuseppe, dopo essere stato venduto come schiavo, riesce a raggiungere una posizione di potere straordinaria, seconda solo a quella del Faraone. Tuttavia, il suo passato lo raggiunge, portandolo a confrontarsi con sfide inaspettate e a mettere alla prova il suo coraggio e la sua determinazione.

netflix adatta la mia brillante carriera di miles franklin

Un altro progetto interessante arriva da Netflix, che ha deciso di adattare il celebre romanzo La mia brillante carriera, scritto dalla scrittrice australiana Miles Franklin. Questa nuova serie TV rappresenta il secondo adattamento dell’opera, dopo il film del 1979. La sceneggiatrice e produttrice esecutiva Liz Doran, nota per il suo lavoro in Please Like Me, è alla guida di questo progetto.

La storia segue le vicende di Sybylla Melvyn, una giovane donna ambiziosa che cresce nell’Australia rurale di fine Ottocento. Sybylla sogna una carriera come scrittrice, affrontando le sfide e le limitazioni imposte dalla società dell’epoca. Il cast include attori come Philippa Northeast, che interpreterà il ruolo di Sybylla, insieme a Christopher Chung, Anna Chancellor, Genevieve O’Reilly, Kate Mulvany e altri. Questo adattamento promette di portare sullo schermo una storia di aspirazioni e lotte personali, offrendo uno sguardo profondo sulla vita di una giovane donna in un’epoca di grandi cambiamenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!