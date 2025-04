Novità nel mondo delle serie TV: date di uscita e nuovi progetti in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Netflix ha recentemente svelato le date di lancio della nuova commedia di Tyler Perry, “She the People“, e ha rilasciato il trailer della decima stagione di “Grantchester“. Queste novità si aggiungono a un panorama televisivo in continua evoluzione, dove nuove storie e personaggi promettono di catturare l’attenzione del pubblico.

“Seven sisters”: la nuova serie di FX con Ryan Eggold

Ryan Eggold, noto per il suo ruolo in “New Amsterdam“, è stato scelto per uno dei ruoli principali in “Seven Sisters“, una serie creata da Will Arbery, già sceneggiatore di “Succession“. La produzione di FX ha ordinato il pilot, dando il via a una trama intrigante che ruota attorno a una famiglia composta da sette sorelle. La storia si concentra su una di queste, interpretata da Elizabeth Olsen, che inizia a sentire una voce misteriosa, invisibile agli altri membri della sua famiglia. Questo evento scatenante porterà alla luce segreti e dinamiche familiari complesse, costringendo i personaggi a confrontarsi con il loro passato.

Le altre sorelle saranno interpretate da un cast di talento, tra cui Cristin Milioti, Meredith Hagner, Odessa Young, Zoë Winters, Bridget Brown e Carolyn Kettig. Ryan Eggold avrà il ruolo del marito di una delle sorelle, Adrienne, un ex tossicodipendente che condivide spesso la sua esperienza attraverso un podcast. Il cast si arricchisce ulteriormente con Anthony Edwards e J. Smith-Cameron nei panni dei genitori, mentre Philip Ettinger interpreterà l’altro figlio della coppia. La serie promette di esplorare le complessità delle relazioni familiari e i segreti che possono minacciare la stabilità di un nucleo così unito.

Bill Hader e il suo nuovo progetto su Jonestown

Dopo il successo di “Barry“, che ha conquistato dieci Emmy, Bill Hader è tornato a collaborare con HBO per sviluppare una nuova serie drammatica incentrata su Jonestown. Questo luogo è tristemente noto per il massacro del 1978, in cui oltre 900 membri del Tempio del Popolo, guidato dal predicatore Jim Jones, persero la vita. Hader si occuperà della sceneggiatura insieme a Daniel Zelman, noto per il suo lavoro in “Bloodline” e “Damages“, e assumerà anche i ruoli di regista e produttore esecutivo. Non è escluso che Hader possa apparire anche come attore nella serie, che si preannuncia intensa e ricca di contenuti storici e drammatici.

“She the people”: la commedia di Tyler Perry in arrivo su Netflix

Netflix ha annunciato che “She the People“, la nuova commedia di Tyler Perry, sarà disponibile in streaming a partire dal 22 maggio, con la prima parte composta da otto episodi, seguita da altri otto a partire dal 14 agosto. La trama segue le vicende di Antoinette Dunkerson, interpretata da Terri J. Vaughn, una candidata vicegovernatrice che deve affrontare le sfide di una campagna di successo mentre cerca di navigare in un ambiente di lavoro dominato da un capo sessista e condiscendente. La serie esplorerà anche le dinamiche familiari di Antoinette, ora sotto l’occhio vigile dell’opinione pubblica.

Il trailer della decima stagione di “Grantchester”

La decima stagione di “Grantchester“, un popolare mystery drama britannico, è stata ordinata lo scorso giugno e ora si prepara al debutto negli Stati Uniti il 15 giugno. Il trailer recentemente rilasciato offre un’anteprima delle nuove avventure del Reverendo Alphy Kotteram, interpretato da Rishi Nair, che trova una nuova casa a Grantchester e un amico fidato in Geordie, interpretato da Robson Green. Tuttavia, l’amore si rivela complicato, e Alphy dovrà affrontare le sue verità interiori prima di aprirsi a nuove relazioni. Nel frattempo, Geordie si confronta con le sue aspettative nei confronti del figlio, mentre Cathy cerca di migliorare la sua carriera con l’aiuto della signora Chapman. La nuova stagione promette di mantenere alta la tensione e l’interesse degli spettatori con colpi di scena e sviluppi emozionanti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!