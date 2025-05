Novità nel mondo delle serie TV: dai progetti di Kevin Pollak a cancellazioni e nuove produzioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama televisivo continua a evolversi con nuove produzioni e cancellazioni che catturano l’attenzione degli appassionati. Tra i progetti più attesi troviamo il crime drama “Tulsa King” con Sylvester Stallone e Kevin Pollak, mentre altre serie come “Young Dylan” non vedranno una sesta stagione. Scopriamo insieme le ultime notizie dal mondo delle serie TV.

Kevin Pollak entra nel cast di Tulsa King

Kevin Pollak, noto per il suo lavoro in “La fantastica signora Maisel” e “The Neighborhood“, si unisce al cast della terza stagione di “Tulsa King“, un crime drama di Paramount+. In questo nuovo ruolo, Pollak interpreterà Musso, un agente speciale dell’FBI con un compito da portare a termine. L’attore ha espresso la sua gioia per questa opportunità, dichiarando di essere un grande ammiratore di Sylvester Stallone e di essere entusiasta di far parte di un cast di alto livello.

In “Tulsa King“, Stallone veste i panni di Dwight ‘Il Generale’ Manfredi, un mafioso di New York che, dopo aver scontato 25 anni di carcere, viene esiliato in Oklahoma dalla sua famiglia criminale. Qui, il protagonista si ritrova a dover costruire un nuovo impero criminale in un contesto a lui estraneo. La serie ha già suscitato grande interesse tra il pubblico, grazie alla combinazione di un cast di talento e una trama avvincente.

Benedict Cumberbatch produce The Annecy Murders

Benedict Cumberbatch, celebre per il suo ruolo in “Sherlock“, si dedica ora alla produzione di una nuova miniserie intitolata “The Annecy Murders“. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Carrousel Studios, si basa su eventi reali legati agli omicidi di Chevaline, avvenuti nel settembre 2012 in Francia. La serie di sei episodi racconterà l’omicidio di un ingegnere britannico-iracheno, di sua moglie, della madre di lei e di un ciclista francese. Solo due bambine, sopravvissute all’evento, rimasero in vita, senza che i soccorritori se ne accorgessero per ore.

L’indagine che seguì questi crimini coinvolse diversi paesi, tra cui Regno Unito, Spagna, Israele, Svizzera e Iraq, e richiese l’intervento di centinaia di investigatori e quasi mille testimoni. La miniserie promette di esplorare le complessità di questo caso irrisolto, portando alla luce dettagli inediti e una narrazione avvincente.

Kali Reis protagonista di 12 12 12 su Apple TV+

Kali Reis, reduce dalla nomination agli Emmy per il suo ruolo in “True Detective: Night Country“, è stata scelta per uno dei ruoli principali in “12 12 12“, una nuova serie di Apple TV+. Questo heist drama, che vede nel cast anche Anthony Mackie, Jamie Dornan e Jack Kesy, racconta la storia di una rapina che si sviluppa su tre linee temporali: i 12 mesi di preparazione, le 12 ore della rapina e i 12 giorni successivi.

Mentre Mackie e Dornan interpretano rispettivamente un agente dell’FBI e un criminale professionista, il personaggio di Reis rimane avvolto nel mistero. La serie promette di offrire un mix di tensione e intrigo, con una trama che si snoda attraverso diverse fasi di un colpo audace.

Cancellazione di Young Dylan su Nickelodeon

La serie “Young Dylan“, che ha visto Dylan Gilmer nei panni di un giovane aspirante artista hip-hop, non avrà una sesta stagione. Nickelodeon ha annunciato la cancellazione della comedy, una delle creazioni di Tyler Perry, dopo cinque stagioni di successo. In una nota ufficiale, la rete ha espresso il proprio orgoglio per il lavoro svolto dal cast e dalla troupe, sottolineando il valore delle storie raccontate nel corso della serie.

La cancellazione di “Young Dylan” segna la fine di un’era per i fan della serie, che hanno seguito le avventure del giovane protagonista e dei suoi amici. La decisione di Nickelodeon riflette le dinamiche in continua evoluzione del panorama televisivo, dove le scelte di programmazione possono cambiare rapidamente.

Novità su Your Friends & Neighbors

La seconda stagione di “Your Friends & Neighbors” accoglie nuovi volti nel cast, tra cui Arienne Mandi, Erin Robinson e Bre Blair, che interpreteranno ruoli ricorrenti. La serie di Apple TV+ segue le disavventure di un uomo in difficoltà, interpretato da Jon Hamm, che inizia a rubare nelle case dei suoi ricchi vicini per mantenere il suo stile di vita. Con l’aggiunta di nuovi personaggi, la stagione promette di approfondire ulteriormente le dinamiche sociali e le sfide del protagonista.

Long Story Short: la nuova serie animata di Netflix

Netflix ha svelato la data di uscita e le prime immagini di “Long Story Short“, una nuova serie animata per adulti creata da Raphael Bob-Waksberg, noto per “BoJack Horseman“. La serie debutterà il 22 agosto e racconterà la storia di una famiglia attraverso il tempo, seguendo i fratelli Schwooper dalla loro infanzia all’età adulta e viceversa. Il cast vocale include nomi noti come Lisa Edelstein, Paul Reiser e Abbi Jacobson.

Questa comedy si propone di esplorare i trionfi e le delusioni della vita familiare, offrendo uno sguardo unico e divertente sulle esperienze condivise. Con un mix di umorismo e introspezione, “Long Story Short” si preannuncia come una delle nuove produzioni più attese della stagione.

