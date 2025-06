Novità nei palinsesti Rai: conduzione a tre per ‘Domenica In’ e Paolo Conticini verso ‘I Fatti Vostri’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’autunno, i palinsesti del daytime Rai si preparano a subire importanti cambiamenti. Le trattative sono in corso per definire le nuove conduzioni e i programmi che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi. Il 27 giugno, a Napoli, si svolgerà un evento di presentazione dedicato alla stampa e agli inserzionisti pubblicitari, che svelerà le novità in arrivo.

La nuova conduzione di ‘Domenica In’

Per il programma ‘Domenica In’, si sta progettando una conduzione a tre, che vedrà protagonisti Mara Venier, Gabriele Corsi e Nek. Secondo le informazioni raccolte, ogni conduttore avrà uno spazio dedicato, ma ci saranno anche momenti di interazione tra i tre, creando un mix di stili e personalità. Questa scelta mira a rinfrescare il format, rendendolo più dinamico e coinvolgente per il pubblico. Inoltre, è stata confermata la presenza di Francesca Fialdini con il suo programma ‘Da noi a ruota libera’, che andrà in onda la domenica dopo ‘Domenica In’, continuando a mantenere un forte legame con il pubblico.

Stabilità per ‘Unomattina’ e novità nel sabato pomeriggio

Per quanto riguarda ‘Unomattina’, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla rimarranno alla conduzione, garantendo continuità al programma. Questo duo ha dimostrato di saper attrarre l’attenzione del pubblico, e la loro presenza è considerata un punto di forza per il daytime di Rai1. Nel sabato pomeriggio, tuttavia, si prospettano due novità significative. Nunzia De Girolamo presenterà un programma che riprende l’energia di ‘Ciao Maschio’, sebbene il titolo definitivo possa variare. Elisa Isoardi, invece, proporrà un people show provvisoriamente intitolato ‘Bar Centrale’, che si preannuncia come un appuntamento interessante per il pubblico del sabato.

Paolo Conticini verso ‘I Fatti Vostri’

Una delle novità più attese riguarda ‘I Fatti Vostri’ su Rai2, dove Paolo Conticini è in lizza per prendere il posto di Tiberio Timperi, affiancato dalla confermata Anna Falchi. Questa possibile sostituzione è ancora in fase di valutazione, poiché si sta esaminando la compatibilità degli impegni di Conticini sul canale Nove con il suo eventuale approdo su Rai2. La scelta di Conticini potrebbe portare una ventata di freschezza al programma, grazie alla sua esperienza e al suo carisma.

Conferme e ritorni su Rai2 e Rai3

Per il pomeriggio di Rai2, sono confermati i programmi ‘Ore 14’ con Milo Infante e ‘Bellamà’ con Pierluigi Diaco. Entrambi i format potrebbero anche presentare speciali nel prime time, ampliando così la loro visibilità e il loro pubblico. Infine, su Rai3, Mia Ceran tornerà alla conduzione di ‘Tv Talk’, un programma che continua a riscuotere successo e che si propone di analizzare e discutere i temi più rilevanti della televisione e della cultura popolare.

Queste novità nei palinsesti Rai promettono di offrire un’autunno ricco di intrattenimento e di spunti di riflessione per il pubblico, con un mix di conferme e nuove proposte che potrebbero cambiare il volto del daytime televisivo italiano.

