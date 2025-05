Novità in arrivo su Prime Video a giugno 2025: thriller, commedie e animazione italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giugno si preannuncia un mese ricco di novità per gli abbonati di Prime Video, con una selezione di serie che spazia dal thriller al comedy, fino ad arrivare all’animazione. Tra i titoli più attesi ci sono “Countdown” con Jensen Ackles e “L’estate dei segreti perduti“, una produzione di Julie Plec, insieme a due originali italiane: “Pesci piccoli” e “Il Baracchino“. Scopriamo insieme i dettagli di queste nuove uscite.

Countdown: un thriller ad alta tensione

“Countdown” è il crime drama che segna il ritorno di Jensen Ackles, noto per i suoi ruoli in “Supernatural” e “The Boys“. La trama ruota attorno all’omicidio di un agente del Dipartimento per la Sicurezza Interna, un evento che scatena la creazione di una task force segreta composta da agenti di diverse forze dell’ordine. Il gruppo ha il compito di scoprire il colpevole, ma ben presto si rende conto che l’omicidio è solo la punta dell’iceberg di un complotto molto più ampio e pericoloso. La serie promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso, con una corsa contro il tempo per salvare una città di milioni di abitanti da una minaccia incombente.

L’estate dei segreti perduti: un thriller psicologico

Dall’acclamata co-ideatrice di “The Vampire Diaries“, Julie Plec, arriva “L’estate dei segreti perduti“, un thriller psicologico basato sul romanzo di Emily Lockhart. La storia segue le vicende di Cadence Sinclair e dei suoi amici, noti come “I Bugiardi“. I Sinclair rappresentano l’élite americana, caratterizzati da bellezza, ricchezza e un legame familiare invidiabile. Tuttavia, un misterioso incidente segna un punto di svolta nella vita di Cadence, rivelando segreti e bugie tra i suoi cari. La serie esplorerà temi di perdita, identità e il peso dei segreti, promettendo di coinvolgere il pubblico in un intricato gioco di verità nascoste.

Pesci piccoli: la commedia italiana torna in scena

La commedia “Pesci piccoli” segna il ritorno dei The Jackal con la seconda stagione. Questa serie racconta le avventure di un’agenzia pubblicitaria che affronta sfide sempre più complesse. In questi nuovi episodi, Greta guiderà l’agenzia verso obiettivi ambiziosi, mentre Aurora si concentrerà sulla sua carriera dopo un doloroso addio. Nel frattempo, Fru e Ciro si confrontano con i loro traumi, imparando a conoscersi e ad accettarsi. La serie, con il suo mix di umorismo e situazioni quotidiane, si propone di intrattenere e far riflettere il pubblico.

Il Baracchino: un’animazione che celebra la comicità

“Il Baracchino” è una serie animata che si distingue nel panorama televisivo italiano. Ambientata in un ex tempio della comicità, la storia segue Maurizio, un proprietario disilluso, e Claudia, un’aspirante art-director. Mentre Maurizio è pronto a chiudere il locale, Claudia decide di organizzare una serata Open Mic per rilanciarlo, coinvolgendo una serie di comici eccentrici. Questa serie non solo offre momenti di ilarità, ma celebra anche la passione per la comicità e il potere della creatività.

Calendario delle uscite di giugno 2025

Ecco un elenco delle nuove serie in arrivo su Prime Video:

Il Baracchino , Stagione 1

, Stagione 1 Pesci piccoli , Stagione 2

, Stagione 2 L’estate dei segreti perduti , Stagione 1

, Stagione 1 Head Over Heels , Stagione 1

, Stagione 1 Countdown , Stagione 1

, Stagione 1 One Piece, Stagioni 11-12

Con queste nuove proposte, Prime Video si prepara a offrire un mese di intrattenimento variegato e coinvolgente, adatto a tutti i gusti. Gli appassionati di serie TV possono aspettarsi una programmazione ricca di emozioni e storie avvincenti.

