Novità in arrivo su Paramount+: i titoli imperdibili di maggio 2025

Con l’approssimarsi di maggio 2025, Paramount+ si prepara a rinnovare la sua offerta di film e serie TV. Questo mese, la piattaforma presenta una selezione di titoli che promettono di catturare l’attenzione degli abbonati. Tra le novità spiccano opere di grande richiamo, con nomi noti del cinema e della televisione. Ecco cosa non perdere.

Il gladiatore 2: il ritorno di un classico

Uno dei titoli più attesi del mese è senza dubbio “Il Gladiatore 2“, il nuovo film diretto da Ridley Scott. Questo kolossal storico, che vede protagonisti attori di fama internazionale come Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, debutterà in esclusiva su Paramount+ l’11 maggio. La trama promette di riportare il pubblico nell’epoca dell’antica Roma, con una narrazione avvincente e scene mozzafiato. Gli abbonati potranno godere di un’esperienza cinematografica di alto livello direttamente dal comfort delle loro case. La presenza di un cast così prestigioso ha già creato grandi aspettative, rendendo questo film un evento imperdibile per gli amanti del genere.

MobLand: la nuova serie di Guy Ritchie

Un altro titolo che suscita grande interesse è “MobLand“, una nuova serie TV creata e diretta dal celebre Guy Ritchie. La serie, che debutterà il 30 maggio, vanta un cast di star tra cui Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan. “MobLand” promette di esplorare il mondo della criminalità organizzata con uno stile unico, tipico del regista britannico. La combinazione di un racconto avvincente e di attori di talento rende questa serie un must per gli appassionati di storie di mafia e intrighi. Con l’abilità narrativa di Ritchie, gli spettatori possono aspettarsi colpi di scena e una trama avvincente che terrà incollati allo schermo.

Altre novità imperdibili

Oltre ai titoli di punta, Paramount+ offre una varietà di contenuti per soddisfare tutti i gusti. Tra le novità, “A Quiet Place II“, che sarà disponibile dal 28 maggio, si rivolge a coloro che amano le atmosfere tese e coinvolgenti. Questo film, sequel del successo del 2018, continua a esplorare un mondo post-apocalittico in cui il silenzio è fondamentale per la sopravvivenza.

Per il pubblico più giovane, ci sono due titoli da segnalare: “Paw Patrol: Aqua Pups“, in arrivo il 7 maggio, e le stagioni 13-15 di “Spongebob Squarepants“, disponibili dal 16 maggio. Questi programmi offrono intrattenimento adatto ai bambini, con avventure divertenti e messaggi positivi.

Captain America: Brave New World

Infine, tra i titoli più venduti su Paramount+ c’è “Captain America: Brave New World“. Questo film, che continua le avventure del supereroe Marvel, ha già attirato l’attenzione di molti fan. La sua disponibilità sulla piattaforma rappresenta un’ottima opportunità per gli appassionati di supereroi di rivedere le avventure di uno dei personaggi più iconici dell’universo Marvel.

Con una selezione così variegata, maggio 2025 si preannuncia un mese ricco di emozioni e intrattenimento su Paramount+. Gli abbonati possono prepararsi a scoprire nuove storie e a rivivere classici del cinema, il tutto con un semplice clic.

