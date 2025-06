Novità imperdibili su Disney+: i film da non perdere questa settimana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La piattaforma di streaming Disney+ continua a sorprendere gli appassionati di cinema con aggiornamenti costanti al suo catalogo. Questa settimana, gli utenti possono scoprire una selezione di film che promettono di intrattenere e coinvolgere. Dai successi di critica ai titoli d’animazione, c’è davvero qualcosa per tutti. Ecco alcuni dei film più interessanti da vedere.

FolleMente: un viaggio nei pensieri umani

Iniziamo con “FolleMente”, un film che ha conquistato il pubblico e la critica in Italia. Diretto da Paolo Genovese, il film racconta la storia di Piero e Lara, due personaggi le cui vite si intrecciano durante un primo appuntamento. Ciò che rende questa pellicola unica è l’uso delle “voci interiori”, simile al concetto di “Inside Out”, che permette di esplorare i pensieri, le paure e i desideri dei protagonisti. Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che interpretano Piero e Lara, offrono performance toccanti, rendendo il film un’esperienza emotiva e riflessiva. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di situazioni divertenti e commoventi, che mettono in luce le complessità delle relazioni umane. “FolleMente” è un’opera che invita a riflettere sulle dinamiche interpersonali e sull’importanza della comunicazione.

A Real Pain: una riscoperta delle origini

Passiamo a “A Real Pain”, un film che ha fatto parlare di sé nella scorsa stagione cinematografica. Protagonisti sono Jesse Eisenberg e Kieran Culkin, che interpretano due cugini ebrei in viaggio verso la Polonia per rendere omaggio alla memoria della nonna. La trama si sviluppa attorno a tensioni familiari e alla riscoperta delle proprie radici, un tema che risuona profondamente in un contesto contemporaneo. La performance di Kieran Culkin è stata particolarmente apprezzata, tanto da valergli l’Oscar come Miglior attore non protagonista. Questo film non è solo una storia di famiglia, ma anche un viaggio emotivo che esplora l’identità e il legame con il passato. La regia e la sceneggiatura riescono a bilanciare momenti di dramma e comicità, rendendo “A Real Pain” un titolo da non perdere.

Predator: Killer dei Killer: avventura attraverso il tempo

Infine, non possiamo dimenticare l’ultimo arrivo nel catalogo di Disney+: “Predator: Killer dei Killer”, un film d’animazione che porta gli spettatori in un’avventura attraverso tre epoche storiche diverse. La storia segue una vichinga, un ninja e un pilota della Seconda Guerra Mondiale, tutti uniti nella lotta contro un cacciatore intergalattico spietato. Questo film offre non solo azione e avventura, ma anche un’originale fusione di elementi storici e fantascientifici. La varietà dei personaggi e delle ambientazioni rende “Predator: Killer dei Killer” un’esperienza visiva coinvolgente, capace di attrarre un pubblico di tutte le età.

In aggiunta a questi film, Disney+ ha recentemente lanciato una nuova serie TV dell’autore di “Oldboy”, che promette di arricchire ulteriormente l’offerta della piattaforma. Con una gamma così ampia di contenuti, gli utenti hanno davvero l’imbarazzo della scelta.

