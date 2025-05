Novità estive in Rai: Alessandro Greco e Carolina Rey alla guida di Unomattina Estate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La stagione estiva di Rai1 si prepara a un nuovo ciclo di programmi, mantenendo però una certa continuità con il passato. A partire dal 2 giugno 2025, il pubblico potrà seguire Unomattina Estate, un format che riprende il successo della scorsa stagione, con Alessandro Greco e Carolina Rey come nuovi conduttori. Mentre Greco torna al timone dopo aver già guidato il programma l’anno precedente, Rey debutta in questo ruolo, portando freschezza al programma.

Unomattina Estate: il ritorno di Alessandro Greco

Unomattina Estate rappresenta un punto di riferimento per gli spettatori di Rai1 durante i mesi estivi. La trasmissione andrà in onda ogni giorno alle 8.30 e si propone di offrire un mix di attualità, intrattenimento e interviste. Alessandro Greco, già noto per la sua esperienza nel panorama televisivo italiano, avrà il compito di attrarre il pubblico con il suo stile collaudato. Tuttavia, il suo ritorno non è esente da critiche, poiché la scorsa edizione ha ricevuto feedback non sempre positivi da parte dei critici. Carolina Rey, invece, rappresenta una novità per il programma e il suo approccio fresco potrebbe rivelarsi un elemento vincente.

Estate in diretta: il duo Gianluca Semprini e Greta Mauro

Subito dopo Unomattina Estate, il palinsesto di Rai1 proseguirà con Estate in diretta, che debutterà il 30 giugno. Questa trasmissione sarà condotta da Gianluca Semprini, già noto per il suo lavoro in Rai, e dalla new entry Greta Mauro. La combinazione di esperienze diverse tra i due conduttori potrebbe offrire un mix interessante di contenuti e stili di conduzione. Non mancheranno le incursioni di Gigi Marzullo, che porterà il suo inconfondibile tocco al programma. La trasmissione si preannuncia ricca di interviste, reportage e momenti di intrattenimento, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Cambiamenti in Camper: nuovi conduttori e format

Il 2 giugno segnerà anche il ritorno di Camper in viaggio, un programma che esplora le bellezze italiane e le esperienze di viaggio. Quest’anno, il trio di conduttori sarà composto da Tinto, Alessia Mancini e Umberto Broccoli. Un cambiamento significativo è rappresentato dall’uscita di scena di Marcello Masi, che si ritira, lasciando il posto a Peppone. Questo rinnovamento nella conduzione potrebbe portare a un’evoluzione del format, con nuove idee e approcci per coinvolgere il pubblico.

Reazione a catena e Unomattina Weekly: conferme e novità

L’8 giugno, il quiz show Reazione a catena tornerà con Pino Insegno alla guida, confermando la sua popolarità tra gli spettatori. Prima di questo, il 7 giugno, debutterà Unomattina Weekly, un nuovo spin-off del programma mattutino, che vedrà Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi come conduttori. Questo nuovo format si propone di approfondire temi di attualità e intrattenimento, offrendo un’alternativa interessante per il pubblico.

A mezzogiorno, il palinsesto di Rai1 accoglierà Illumina, un ulteriore spin-off di Linea Verde, con Francesco Gasparri e Valentina Caruso. Infine, Linea Verde Estate, condotta da Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, sarà visibile dal 15 giugno. Con questi cambiamenti, Rai1 si prepara a un’estate ricca di contenuti, cercando di mantenere l’interesse del pubblico con una combinazione di novità e volti familiari.

