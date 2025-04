Novità e scadenze su Prime Video: i titoli da non perdere questa settimana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Se siete in cerca di intrattenimento durante i vostri giorni di riposo, Prime Video offre una selezione di film e serie da non perdere. Ogni lunedì, vi presentiamo le ultime uscite e i titoli in scadenza, per aiutarvi a scegliere cosa guardare. Questa settimana, tra le novità, spiccano il film di fantascienza “Ash” e la serie “Étoile”, mentre ci sono anche alcuni titoli classici che stanno per lasciare la piattaforma. Scoprite la lista completa e preparatevi a godervi una settimana di binge-watching.

Ash: cenere mortale

“Ash: Cenere mortale” è un thriller di fantascienza che debutterà su Prime Video il 24 aprile. La trama ruota attorno a una donna che si risveglia su un pianeta sconosciuto, scoprendo che l’equipaggio della sua stazione spaziale è stato brutalmente assassinato. Inizia così un’indagine che la porterà a confrontarsi con eventi inquietanti e misteriosi. Questo film promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, grazie a una narrazione avvincente e a colpi di scena inaspettati. La combinazione di elementi horror e fantascientifici rende “Ash” un’opera intrigante per gli amanti del genere.

Étoile

La nuova serie “Étoile”, in arrivo sempre il 24 aprile, è una produzione originale che unisce Stati Uniti e Francia. Composta da otto episodi, la trama si sviluppa tra New York e Parigi, seguendo le vicende di ballerini e membri dello staff artistico di due compagnie di danza di fama mondiale. Per salvaguardare le loro storiche istituzioni, i protagonisti decidono di scambiarsi i migliori allievi, dando vita a una serie di situazioni comiche e drammatiche. I creatori di “Una mamma per amica” e “La fantastica signora Maisel” portano sullo schermo una storia che esplora il mondo della danza e le sfide artistiche, promettendo di affascinare il pubblico con la sua freschezza e originalità.

Rocco Schiavone: stagioni 1-5

Un’altra proposta imperdibile è la serie “Rocco Schiavone”, che sarà disponibile fino al 26 aprile. Il vicequestore Schiavone, interpretato da un attore di grande talento, è un personaggio complesso e ruvido, trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. La sua personalità, che sfida le convenzioni etiche della polizia, lo rende un protagonista affascinante. Le cinque stagioni di questa serie offrono una miscela di giallo e dramma, con una narrazione che esplora le sfide del lavoro di polizia in un contesto montano, arricchita da un linguaggio colorito e da situazioni al limite della legalità.

Film in scadenza

Oltre alle novità, ci sono diversi film che stanno per lasciare Prime Video e meritano di essere visti. Tra questi, “Da grandi”, in scadenza il 28 aprile, racconta la storia di quattro amici che, dopo aver espresso il desiderio di diventare adulti, si ritrovano magicamente nella pelle dei loro genitori, affrontando le sfide e le sorprese di una vita che non corrisponde alle loro aspettative infantili.

Altri titoli in scadenza il 29 aprile includono “Il Colpo”, un thriller del 2001 che segue le disavventure di un nipote di un ladro di gioielli, e “Tutti gli uomini del re”, un adattamento del romanzo di Robert Penn Warren, che esplora il potere e la corruzione attraverso le vite di personaggi complessi, interpretati da un cast stellare.

Non mancano nemmeno film come “24 Ore”, che affronta il tema del rapimento in una corsa contro il tempo, e “Ubriaco d’amore”, una commedia romantica che ha conquistato il Festival di Cannes nel 2002. Infine, “The Prestige”, un thriller psicologico con Hugh Jackman e Christian Bale, e “Jumper – Senza confini”, che segue le avventure di un giovane con poteri di teletrasporto, saranno disponibili fino al 30 aprile.

Con questa selezione di titoli, Prime Video offre un’ampia gamma di opzioni per soddisfare ogni tipo di pubblico. Non dimenticate di controllare le date di scadenza e di approfittare di queste occasioni per scoprire o riscoprire opere di grande valore.

