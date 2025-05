Novità e ritorni su Netflix: i film da non perdere questa settimana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Netflix continua a sorprendere i suoi abbonati con un catalogo in costante aggiornamento, ricco di nuove uscite e di titoli che meritano di essere riscoperti. In questa settimana, l’attenzione è rivolta a diverse pellicole che spaziano dal cinema d’autore a opere più commerciali, offrendo così una varietà di opzioni per tutti i gusti. Se siete indecisi su cosa guardare, ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarvi a scegliere.

Barbie: il fenomeno cinematografico di Greta Gerwig

Uno dei titoli più attesi e discussi è senza dubbio “Barbie”, il film diretto da Greta Gerwig. Finalmente disponibile su Netflix, questa pellicola ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua interpretazione di Margot Robbie nel ruolo dell’iconica bambola e di Ryan Gosling in quello di Ken. Il film non è solo un viaggio nel mondo colorato di Barbie, ma affronta anche temi profondi e attuali, rendendolo un’opera da vedere. Il cast, ricco di star, contribuisce a rendere la visione ancora più coinvolgente. Se non avete avuto l’opportunità di assistere al fenomeno del “Barbenheimer“, questo è il momento giusto per recuperare il film e scoprire perché ha suscitato tanto interesse.

Thanksgiving: un omaggio al genere slasher

Un’altra novità che merita attenzione è “Thanksgiving”, diretto da Eli Roth. Questo film è un chiaro omaggio al genere slasher, con una trama che combina brutalità e ironia. Roth, noto per il suo amore per il cinema horror, offre una visione cruda e sanguinosa, ma non priva di una critica sociale. La storia si sviluppa attorno al Black Friday, un evento che diventa il palcoscenico di una serie di omicidi efferati. La pellicola non solo intrattiene con le sue scene di violenza, ma invita anche a riflettere sul consumismo e sulle sue conseguenze. Gli appassionati del genere troveranno in “Thanksgiving” un’opera che riesce a mescolare intrattenimento e messaggi significativi.

Cento Domeniche: una commedia italiana da non perdere

Infine, un film che porta un tocco di italianità è “Cento Domeniche”, con Antonio Albanese protagonista. La trama ruota attorno a un padre che, nel momento di dover finanziare il matrimonio della figlia, scopre di essere stato truffato e di aver perso i suoi risparmi. Questa commedia affronta temi come la famiglia, le aspettative e le delusioni, il tutto con il tipico umorismo che caratterizza le opere di Albanese. La pellicola offre uno spaccato della vita quotidiana, rendendola facilmente riconoscibile e apprezzabile dal pubblico italiano.

In aggiunta a queste novità, Netflix propone anche una selezione di film tratti da storie vere, che possono arricchire ulteriormente la vostra esperienza di visione. Con così tante opzioni disponibili, questa settimana si preannuncia ricca di emozioni e scoperte cinematografiche.

