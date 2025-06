Novità e rimozioni nel catalogo di Prime Video: film in arrivo a luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il catalogo di Prime Video si arricchisce costantemente, con aggiornamenti che avvengono quotidianamente. Ogni mese, però, è caratterizzato da novità di rilievo. Luglio 2025 si preannuncia particolarmente interessante per gli abbonati, con l’arrivo di nuovi film e l’uscita di alcuni titoli dal catalogo. In questo articolo, esploreremo i film che debutteranno e quelli che non saranno più disponibili.

Film originali in arrivo a luglio

Tra le nuove proposte, spicca la commedia action “Capi di Stato in fuga”, che sarà disponibile dal 2 luglio. Questo film promette di intrattenere il pubblico con una trama avvincente e momenti di azione esilaranti. Il 11 luglio, gli spettatori potranno godere di “Marked Man”, un titolo che si preannuncia ricco di suspense e colpi di scena. Infine, il 24 luglio, arriverà “Shadow Force: Ultima Missione”, un film che si inserisce nel filone delle avventure ad alta tensione.

Queste nuove uscite non sono solo un modo per ampliare l’offerta di Prime Video, ma rappresentano anche un’opportunità per gli abbonati di scoprire storie e generi diversi. La varietà dei film in arrivo è pensata per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, rendendo la piattaforma sempre più competitiva nel panorama dello streaming.

Altri film in arrivo

Oltre ai titoli originali, il mese di luglio vedrà l’aggiunta di una serie di film iconici e amati dal pubblico. A partire dal 1 luglio, gli utenti potranno rivedere la saga di “Rocky”, con tutti i suoi capitoli, da “Rocky” a “Rocky Balboa”. Questi film, che raccontano la storia del pugile italo-americano, continuano a ispirare generazioni di spettatori.

Inoltre, il catalogo includerà anche “La Famiglia Addams” e i suoi sequel, insieme ai classici di animazione “Shrek” e “Shrek 2”, che promettono di divertire sia i più piccoli che gli adulti. Non mancheranno titoli d’azione come “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, disponibile dal 1 luglio, e film drammatici come “Killing Season” e “Redemption Day”, entrambi in arrivo il 15 luglio.

Questa selezione di film non solo arricchisce l’offerta di Prime Video, ma offre anche l’opportunità di rivivere storie che hanno segnato la storia del cinema.

Film in scadenza

Mentre nuovi titoli si aggiungono al catalogo, è importante tenere d’occhio anche i film in scadenza. A partire dal 16 luglio, “The Creator” non sarà più disponibile, seguito da “Killers of the Flower Moon” il 17 luglio. Altri titoli, come “Tutti tranne te” e “Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente”, lasceranno la piattaforma il 24 e il 31 luglio rispettivamente.

Queste scadenze rappresentano un invito per gli abbonati a recuperare film che potrebbero aver perso. La rotazione dei titoli è una caratteristica comune nelle piattaforme di streaming, e Prime Video non fa eccezione. È sempre consigliabile controllare regolarmente il catalogo per non perdere occasioni di visione.

Con l’arrivo di luglio, Prime Video si prepara a offrire un mix di novità e classici, garantendo intrattenimento per tutti i gusti. Gli abbonati possono quindi aspettarsi un mese ricco di emozioni e storie da scoprire.

