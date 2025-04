Novità dal mondo delle serie TV: cast, trailer e produzioni in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama delle serie televisive si arricchisce di nuove produzioni e aggiornamenti interessanti. Tra i titoli in arrivo, troviamo “12 12 12“, una serie ispirata al romanzo “Darkly” di Marisha Pessl, e il trailer di “She The People“. Queste novità promettono di attirare l’attenzione degli appassionati di TV e cinema.

Helluva Boss: due nuove stagioni in arrivo su Prime Video

Prime Video ha annunciato un potenziamento della sua offerta con l’ordine di due nuove stagioni di “Helluva Boss“, una serie animata spin-off di “Hazbin Hotel“, creata da Vivienne Medrano. L’annuncio è stato fatto durante la LVL UP Expo e accompagnato da un video che presenta i personaggi principali di entrambe le serie.

Helluva Boss ha già conquistato il pubblico su YouTube, dove sono disponibili due stagioni. Prime Video prevede di integrare queste stagioni nella sua piattaforma in autunno, mentre le nuove stagioni, la terza e la quarta, saranno esclusive per il servizio di streaming. Ambientata in un contesto infernale, la serie segue le avventure di Blitzø, un folletto infernale che guida una compagnia di assassini chiamata I.M.P. . La trama ruota attorno alle missioni di Blitzø e della sua disordinata squadra, che si trovano spesso coinvolti in situazioni assurde e comiche mentre cercano di bilanciare le loro vite professionali e personali.

Paul Ben-Victor entra nel cast di Lanterns

Il noto attore Paul Ben-Victor, famoso per i suoi ruoli in “In Plain Sight – Protezione testimoni” e “The Wire“, è stato scelto per un ruolo nella nuova serie “Lanterns” di HBO, ispirata al fumetto DC Comics “Lanterna Verde“. Secondo quanto riportato da Deadline, Ben-Victor interpreterà Antaan, un alieno in cerca di verità e vendetta contro coloro che hanno danneggiato il suo popolo. Il personaggio di Antaan è caratterizzato da un forte desiderio di giustizia, che lo porta a sfidare le leggi e le convenzioni.

Jack Kesy si unisce al cast di 12 12 12

Jack Kesy, noto per il suo ruolo in “Deadpool 2“, è stato scelto per uno dei ruoli principali in “12 12 12“, un thriller di Apple TV+ che vede protagonisti Anthony Mackie e Jamie Dornan. La trama della serie si sviluppa attorno a una rapina che si svolge in tre fasi temporali: i 12 mesi di preparazione, le 12 ore della rapina e i 12 giorni successivi. Mackie e Dornan interpretano rispettivamente un agente dell’FBI e un criminale professionista, mentre Kesy sarà il fratello del personaggio di Dornan, coinvolto nel colpo.

Darkly diventa una serie TV grazie a Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis collabora con Blumhouse Television per sviluppare una serie basata sul bestseller “Darkly” di Marisha Pessl, un romanzo che mescola elementi di young adult e thriller psicologico. La storia segue Arcadia ‘Dia’ Gannon, una giovane ossessionata dalla game designer Louisiana Veda e dalla sua compagnia, Darkly. Dopo essere stata selezionata per un ambito tirocinio, Dia e altri sei adolescenti scoprono misteri e intrighi all’interno dell’azienda, che una volta era un impero nel settore dei giochi. Curtis sarà produttrice esecutiva, mentre la ricerca di uno sceneggiatore è attualmente in corso.

Randall Park in The Audacity

Randall Park, recentemente visto in “The Residence“, è stato scelto come guest star per “The Audacity“, una nuova serie di Jonathan Glatzer per AMC, ambientata nella Silicon Valley. Il drama esplora le vite di miliardari, sognatori e lottatori che cercano di raggiungere il successo e affrontano le sfide legate all’intelligenza artificiale e alla rivoluzione tecnologica. Park interpreterà Gabe, un direttore finanziario senza scrupoli di un’azienda di data mining.

She The People: trailer ufficiale della nuova comedy politica

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di “She The People“, la seconda serie originale di Tyler Perry dopo “Beauty in Black“. La serie, disponibile in streaming dal 22 maggio con la prima parte e dal 14 agosto con la seconda, segue Terri J. Vaughn nel ruolo di Antoinette Dunkerson, una candidata vicegovernatrice che deve affrontare le sfide di una campagna di successo e la pressione di un ambiente di lavoro sessista, mentre cerca di mantenere la sua famiglia sotto i riflettori dell’opinione pubblica.

