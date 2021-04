November: il thriller d’azione diretto da Cedric Jimenez

“November” è un thriller d’azione girato sullo sfondo degli attacchi terroristici di Parigi del 2015. Sarà diretto da Cedric Jimenez, il regista francese di “The Connection”, “HHhH” e “Bac Nord”, con l’aiuto di Rosamund Pike.

November: cast, sceneggiatura e produzione

“November” vanta di un cast prestigioso tra cui il vincitore dell’Oscar, Jean Dujardin, che ricordiamo per “The Artist”, Anaïs Demoustier che ha recitato in “Alice and The Mayor” e Sandrine Kiberlain l’attrice di “In Safe Hands”. Il variegato cast è completato da Jeremie Renier (“Slalom”), Lynda Khoudri, l’attrice di “Papicha” che l’anno scorso ha vinto il Cesar come miglior esordiente femminile, Sami Outalbali (“Sex Education”), Stephane Bak (“The French Dispatch”), Cedric Kahn (“After Love”) e Sofia Khammes (“The World is Yours”).

Scritto da Olivier Demangel, “November”, si svolge durante i cinque giorni successivi agli attacchi che hanno scosso Parigi, e ruota attorno alla vasta indagine, condotta da una brigata di polizia altamente segreta chiamata SDAT, che ha l’obiettivo di rintracciare i terroristi coinvolti negli attacchi.

Con un budget di 20 milioni di dollari, “November” è prodotto da Hugo Selignac della Chi-Fou-Mi Films, che ricordiamo per “Sink or Swim”, “The Wolf’s Call” e “The World is Yours”. Selignac aveva collaborato con Jimenez in “Bac Nord”.

La storia: gli agenti-eroi dell’unità segreta di polizia

Jimenez, il cui primo lungometraggio, “The Connection”, e l’ultimo film, “Bac Nord”, hanno esplorato le sfumature e gli aspetti della polizia francese e della malavita criminale, questa volta punterà i riflettori sugli eroi rimasti in penombra, dell’unità segreta di polizia. Il regista ha detto che “November” mostrerà come gli agenti segreti, descritti come l’élite della polizia francese per la loro intelligenza, qualifica e impegno, hanno inseguito ferocemente gli autori degli assalti di Parigi per cinque giorni. La loro missione è culminata in una spettacolare operazione di arresto di sette ore in un edificio situato a Saint-Denis, alla periferia di Parigi, durante la quale sono stati sparati migliaia di colpi di arma da fuoco. Pare che Jimenez si sia interessato al progetto dopo aver letto, meticolosamente, il copione di Demangel, incentrato sulle gesta dei poliziotti e sulla loro indagine “tentacolare”.

Durante un’intervista condotta da Deadline, Jimenez ha detto:

” “November” non è un film focalizzato sugli attacchi o sulle vittime, ma racconta degli agenti SDAT che hanno lavorato duramente, per cinque giorni, al fine di catturare i terroristi in fuga. E hanno utilizzato straordinarie risorse per raggiungere l’obiettivo”.

November: un film ambizioso

Il film sarà ambizioso in termini di portata, scala e ritmo con più di 200 sequenze. Sarà girato in Grecia, Marocco e Belgio, dove si sono svolte le operazioni di polizia. “Non voglio spoilerare nulla, ma il film mostrerà alcune cose folli accadute nel corso di questi cinque giorni di indagine. È stata un’indagine piena di colpi di scena e, fino ad oggi, rimane sicuramente la più memorabile condotta dallo SDAT “, ha detto Jimenez.

Jimenez si è circondato dei migliori talenti francesi, da attori esperti come Dujardin a promettenti come Khoudri o Outalbali.

“Amo la recitazione e penso che i grandi attori possano trasmettere qualsiasi cosa e interpretare chiunque. È gratificante lavorare con un cast meraviglioso in un film che tratta di un argomento importante, basato su un recente capitolo della storia francese con una sceneggiatura solida che era completamente documentata”, ha detto Jimenez, che ha aggiunto di aver collaborato con Demangel alla sceneggiatura.

Dopo “November”, Jimenez dirigerà il thriller futuristico recentemente annunciato “Mind Fall” con la sceneggiatura del vincitore dell’Oscar Graham Moore.

Giulia Cirenei