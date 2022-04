Notorius Project 2022

Notorious Pictures ed Alice nella Città annunciano la loro partnership e presentano la nuova edizione del concorso Notorious Project 2022, sempre con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC. Una nuova casa e un nuovo logo per Notorious Project in occasione della nascita di questa collaborazione con la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Proprio i giovani sono i destinatari di questo concorso che si propone di scoprire nuovi talenti del cinema italiano.

“Siamo felici di dare il via alla terza edizione di Notorious Project, che porta con sé lo spirito e gli obbiettivi seminati fin dalla prima edizione ma anche un nuovo sguardo. Per questo abbiamo pensato ad una nuova formula che stimola sempre più il mondo dei giovani talenti ai quali vogliamo dare delle opportunità. Il coinvolgimento delle scuole professionali diventa quindi la chiave per portare nuove idee e nuove energie nella consapevolezza delle grandi risorse creative che possiamo andare a stimolare. Per questo nasce anche l’importante partnership con Alice nella Città, realtà festivaliera che da anni si impegna con grande professionalità a valorizzare il cinema per le nuove generazioni. Una mission comune a Notorious Project, che va in continuità con l’ottimo lavoro introdotto nelle prime due edizioni con Filming Italy Sardegna Festival e la direttrice Tiziana Rocca che sarà ancora con noi nella giuria di questa terza edizione”.