“Nosferatu” è il nuovo film di genere horror di Robert Eggers

Nosferatu è il nuovo progetto di Robert Eggers che si ispira ad un classico del cinema muto degli anni ’20 del Novecento. “Nosferatu il vampiro”, diretto da F.W. Murnau, è uno dei film più influenti del genere horror. All’interno di quest’ultimo troviamo la massima espressione dell’espressionismo, una storia perturbante ed elementi esoterici. A causa della somiglianza con il romanzo “Dracula” di Bram Stoker, non riuscì a diffondersi e le sue copie vennero tutte distrutte, tranne una.

Il regista americano Robert Eggers ha deciso quindi di riprendere questo capolavoro, realizzando un remake della pellicola. Tenendo in considerazione la sua filmografia, il regista ha sempre strizzato l’occhio all’espressionismo tedesco, ricercando un’atmosfera esoterica e fortemente psicologica. In realtà il progetto è già in cantiere da molti anni, ma per alcuni problemi non è stato ancora realizzato.

Uno dei problemi più grandi relativi a questo progetto è sicuramente legato al cast scelto. Ad esempio, l’uscita di Harry Styles dal progetto nel 2022, ha causato uno stop molto lungo della produzione. Gli altri problemi sono legati alla ricercatezza dell’opera. Volendo rendere il progetto il più fedele possibile al suo pensiero, anche la ricerca della location è stata un problema. L’ostacolo più difficile da superare è senza dubbio la ricerca dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera.

Il regista infatti, è riuscito a trovare con molta più facilità i fondi per The Northman, un film decisamente più ordinario e commerciale. Da ciò che sappiamo, il film seguirà in maniera minuziosa la trama del film originale. Anche la sinossi si collegherà perfettamente al classico del 1922:

“Nosferatu di Eggers è una storia gotica di ossessione tra una giovane donna perseguitata nella Germania del 19esimo secolo e l’antico vampiro della Transilvania che la perseguita portando con sé un orrore indicibile.”

All’interno del cast confermato troveremo: Willem Dafoe nei panni del servo manipolatore Knock, Bill Skarsgård nei panni del Conte Orlok e Lily-Rose Depp nei panni di Ellen Hutter.